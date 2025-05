Suspeita de envolvimento na ‘Gangue da marcha à ré’ é solta em BH

Uma mulher de 29 anos, suspeita de integrar a chamada “Gangue da marcha a ré”, teve a liberdade provisória decretada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) durante audiência de custódia realizada nessa segunda-feira (12/5). A decisão não impôs fiança, mas determinou o cumprimento de medidas cautelares.

A suspeita foi presa no domingo (11/5) no Aglomerado Ventosa, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, por receptação. Com ela, policiais apreenderam cerca de 300 produtos de perfumaria que teriam sido furtados de uma drogaria na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro Santa Lúcia, durante a madrugada de sexta-feira (9/5).

Segundo o TJMG, a mulher deverá comparecer, por pelo menos três meses, à Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas (Ceapa) para informar e justificar suas atividades. Também está proibida de deixar a cidade por mais de 30 dias sem autorização judicial, deve manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do inquérito.

A suspeita ainda terá que cumprir recolhimento domiciliar por seis meses. Conforme o TJMG, ela deverá estar em casa entre 20h e 6h nos dias úteis e em tempo integral aos sábados, domingos e feriados. Ela será monitorada por tornozeleira eletrônica.

As medidas cautelares têm validade inicial de três meses, mas podem ser prorrogadas conforme a conduta da investigada. Em caso de descumprimento das normas, a prisão preventiva poderá ser decretada.

Prisão

Em entrevista ao Estado de Minas, o tenente Gonçalves, do 5° Batalhão de Polícia Militar, informou que os produtos tinham valores entre R$80 e R$200 e ainda estariam com o lacre de segurança usado pela rede da drogaria furtada.

Quando abordada pelos policiais, a mulher disse que recebia os produtos de um homem, mas que não o conhecia, nem sabia onde ele morava.

O tenente explicou que a operação faz parte de um trabalho de inteligência, feito ao longo da semana, na região do aglomerado. Segundo ele, cinco veículos, possivelmente envolvidos nos furtos foram localizados abandonados no aglomerado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com informações de Mariana Costa