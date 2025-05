‘Gangue da marcha à ré’: mulher é presa e 300 produtos são recuperados

Uma mulher, de 29 anos, foi presa em flagrante, por receptação, neste domingo (11/5), no Aglomerado Ventosa, Região Centro-Sul de BH. Com ela, os policiais apreenderam 300 produtos de perfumaria que teriam sido furtados de uma drogaria, na Avenida Raja Gabaglia, altura do Bairro Santa Lúcia, na madrugada de sexta-feira (9/5), pela ‘Gangue da marcha à ré’.





Em entrevista ao Estado de Minas, o tenente Gonçalves, do 5° Batalhão de Polícia Militar, informou que os produtos tinham valores entre R$80 e R$200 e ainda estariam com o lacre de segurança usado pela rede da drogaria furtada.





Quando abordada pelos policiais, a mulher disse que recebia os produtos de um homem, mas que não o conhecia, nem sabia onde ele morava.





O tenente explicou que a operação faz parte de um trabalho de inteligência, feito ao longo da semana, na região do aglomerado. Segundo ele, cinco veículos, possivelmente envolvidos nos furtos foram localizados abandonados no aglomerado.





Investigações





De acordo com Gonçalves, seis menores envolvidos no esquema já foram identificados e registrados. Eles teriam participação no furto dos veículos usados pela gangue. O trabalho deles era rodar de moto, à procura de veículos fáceis de serem furtados e usados para arrombar os estabelecimentos. Depois do arrombamento, eram descartados em seguida. Os produtos eram levados para um local seguro e depois repassados para serem vendidos.

O tenente informou ainda que o trabalho, em conjunto com a Polícia Civil continua, para localizar os menores e desarticular a quadrilha.