Liberdade durou pouco: homem é preso por roubo em ‘saidinha temporária’

Voltou para a cadeia um homem que estava em liberdade durante uma "saidinha temporária" - benefício que começou em 8 de maio e terminaria em 14 de maio. Conhecido no meio policial por envolvimento em roubos e furtos, o acusado, de 30 anos, foi preso na tarde do último sábado (11/5) por roubo e por se recusar a pagar uma corrida de mototáxi em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro.

Segundo a Polícia Militar de Divinópolis, a vítima, um homem de 44 anos, relatou ter sido abordada por volta das 16h30 na Avenida Primeiro de Junho, no Centro da cidade. O autor, mediante ameaças, roubou um relógio da marca Garmin avaliado em cerca de R$ 3 mil. Após o crime, o suspeito fugiu a pé, subindo, em seguida, em uma motocicleta de mototáxi.

Com base nas características informadas, os militares localizaram o mototaxista, que contou ter deixado o passageiro no povoado de Santo Antônio dos Campos (Ermida) e que o mesmo se recusou a pagar pela corrida antes de fugir.

A polícia localizou o suspeito em sua residência, onde ele confessou o roubo e disse ter trocado o relógio por drogas.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e responderá pelos crimes de roubo e por se negar a saldar despesa. A ocorrência foi registrada pelo 23º Batalhão da Polícia Militar, pertencente à 7ª Região da PM, que atua na proteção do Centro-Oeste de Minas Gerais.

