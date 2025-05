Dupla é presa por tentativa de homicídio e tráfico de drogas

Dois homens foram presos no sábado (10) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e envolvimento com organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão contra os investigados. Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, 20 munições do mesmo calibre, duas espingardas artesanais do tipo polveira, além de um carro e uma moto.

A operação é resultado de investigação iniciada depois de um atentado no dia 7 de janeiro, no bairro Cidade Nova. Na ocasião, a vítima foi surpreendida por um dos suspeitos logo depois de sair da unidade prisional em Almenara.

O investigado efetuou disparos de arma de fogo e fugiu na garupa de uma motocicleta pilotada pelo segundo suspeito. Conforme apurado, a dupla estaria envolvida com um grupo criminoso especializado no narcotráfico e baseado em São Paulo.