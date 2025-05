Jovem é preso em Minas suspeito de matar primo foragido da Justiça

Um homem de 19 anos, suspeito de matar o primo dele, de 18, em março deste ano, foi preso na tarde dessa quinta-feira (8/5), em Coimbra, na Zona da Mata Mineira, informou a Polícia Civil em comunicado nesta sexta (9/5).

A equipe da Delegacia Regional em Viçosa deflagrou operação para cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência do investigado, no Bairro Praça dos Esportes. O suspeito foi localizado no imóvel. A polícia disse que a vítima era foragida da Justiça, mas não informou por qual crime.

Conforme informações dos delegados Moisés Albuquerque e Renato Zanco, responsáveis pelas apurações, no dia do crime, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo ao chegar em sua casa, situada na Avenida Santo Antônio, também no Bairro Praça dos Esportes.

"As investigações prosseguem para determinar a motivação do homicídio e identificar outros possíveis envolvidos", pontuou a Polícia Civil.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

