Grande BH: motorista encontra pequeno macaco nos pedais enquanto dirige

O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência um tanto inusitada na tarde desta sexta-feira (9/5) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista de um carro relatou ter encontrado um sagui, primata de pequeno porte, perto dos pedais do veículo.

De acordo com a corporação, o motorista relatou que, durante uma corrida de aplicativo até Santa Luzia, parou o carro por um instante e deixou a porta do veículo aberta. Possivelmente, nesse momento, o animal entrou no automóvel.

Ao retornar, o condutor escutou um barulho e parou o veículo na Rua Beira Campo, no Bairro Vila Bispo de Maura, em Ribeirão das Neves, para tentar tirar o animal, que foi para a parte interna do painel. Neste momento, ele acionou os bombeiros. Os militares acessaram o sagui pela saída de ar-condicionado.

