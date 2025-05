Bienal Mineira do Livro atrai estudantes de todo o estado

A Bienal Mineira do Livro em BH tem atraído grandes e pequenos leitores, assim como amantes de longa data da literatura e possíveis futuros apaixonados pelas palavras. Nos dias de semana, alunos com os mais diversos uniformes, de escolas municipais e estaduais de Minas, estão preenchendo o espaço do evento, que está acontecendo no Centerminas Expo, na Região Nordeste de BH. A estimativa é que serão 80 mil estudantes e 8 mil professores de todo o estado visitando a Bienal entre essa segunda-feira (5/5) e esta sexta (9/5). O evento termina neste sábado (10/5).

Na avenida em frente ao espaço, há dezenas de ônibus de excursão estacionados, que dão uma amostra de como o evento está repleto de estudantes. Cerca de 900 escolas públicas de Minas, 180 por dia útil, receberam o benefício de entrada gratuita e vale-livro de R$50 para cada aluno. Na entrada, as crianças e adolescentes se mostram ansiosos e curiosos, seja pelo amor aos livros ou pela curiosidade de visitar um evento literário pela primeira vez, como muitos contaram ao Estado de Minas.

Nos estandes, alunos, em sua maioria meninas, analisam avidamente as bancadas com obras expostas e esperam na fila do caixa com livros nas mãos. Há também aqueles que não demonstram muito interesse, e apenas andam pelo espaço sem parar para olhar as capas ou sinopses. Outros aproveitaram a oportunidade para comprar livros de colorir.

Para a estudante Isabelle Costa, de 13 anos, estar na Bienal é a realização de um sonho. Ela é aluna do Colégio Odete Dias, de Martinho Campos, no Centro-Oeste mineiro, a cerca de três horas de BH, e ama ler. Ainda na entrada do evento, acompanhada de outros alunos da excursão, Isabelle disse estar com as expectativas altas. O tom da voz dela revela a ansiedade e emoção.

A adolescente contou que gosta de ler livros dos gêneros romance e fantasia, preferência unânime entre as estudantes entrevistadas, e que suas autoras favoritas são as americanas Sarah J. Mass, Lynn Painter e Stephanie Garber. Na hora da leitura, Isabelle prefere os livros físicos aos digitais. “Não tem preço você pegar o livro e folhear”, disse, mas pontuou que o custo das obras tem aumentado cada vez mais. Por isso, contou que às vezes recorre à biblioteca da escola. A predileção por manusear os exemplares foi consenso entre os alunos entrevistados.

Maeli Rodrigues de Oliveira, de 15 anos, estuda na Escola Estadual Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de BH, e contou que recorre aos livros digitais no próprio celular quando precisa. Quando lê livros físicos, ela costuma ganhar, pedir emprestado ou pegar na biblioteca do colégio, que disse ser boa, mas que faltam livros mais “jovens.”

Recomendados online

Para escolher o que vai ler, Isabelle e Maeli contam com as recomendações feitas por criadores de conteúdo literário no TikTok e Instagram. Seguir as sugestões publicadas nas redes sociais também foi unânime entre os estudantes entrevistados, independentemente do gênero literário preferido. Estudante da Escola Estadual Ministro Alfredo Vilhena Valladão, no Barreiro, em BH, Lucas Henrique de Aquino disse que segue influenciadores que recomendam especificamente livros dos temas que gosta: finanças, investimentos e empreendedorismo.

Aos 16 anos, Lucas Henrique explicou que gosta de ler obras com essas temáticas “para [aprender a] guardar dinheiro, para ter um futuro melhor”. Lucas era um dos poucos meninos carregando uma sacola de compras.

Aluno da Escola Estadual Ministro Alfredo Vilhena Valladão, no Barreiro, em BH, Lucas Henrique de Aquino gosta de livros sobre finanças e empreendedorismo Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Homenageado

Nesta edição, a Bienal Mineira do Livro está homenageando o autor mineiro João Guimarães Rosa. O tributo tornou ainda mais especial a visita dos alunos da Escola Estadual Professor Anísio Teixeira, localizada em Lagoa Bonita, distrito de Cordisburgo, cidade na Região Central de Minas onde o escritor nasceu.

Eloíza Abreu, de 9 anos, e Maria Sophia Alves, de 10, são alunas da escola e vieram na excursão que percorreu cerca de 120 quilômetros para visitar a Bienal Mineira do Livro. Elas contaram ao Estado de Minas que antes de virem para o evento, a professora conversou com a turma sobre o escritor que estava sendo homenageado. “Primeiro, teve um estudo sobre as obras, quem é Guimarães Rosa, o que ele representa para nós e a nossa cidade”, detalhou a bibliotecária da escola, Rejane Patrícia Santana.

Guiomar de Grammont, curadora da Bienal Mineira do Livro, acredita que o contato das crianças e adolescentes com o nome de Guimarães Rosa é uma das razões do tributo ser importante. “Quando o tempo vai passando, os autores podem ser esquecidos, assim como tudo na vida. Quando a gente faz uma homenagem como essa, a gente estimula as professoras a indicarem esses livros, a trabalharem o textos dos autores com os alunos”, afirmou.

Na avenida em frente ao espaço, há dezenas de ônibus de excursão, que dão uma amostra de como o evento está repleto de estudantes Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Leitura

“Toda literatura é válida?”, o questionamento surge quando o assunto são gêneros literários escolhidos e divide opiniões. No caso do público infantojuvenil, a pedagoga Priscila Boy acredita que o universo da leitura tem dois âmbitos: o escolar e a vida pessoal.

Na esfera educacional, a profissional afirma que a literatura faz parte do processo de alfabetização em muitas vertentes e a escola deve ter critérios para escolher os livros a serem adotados. Rigor científico das obras e valorização de expoentes literários são pontos fundamentais para as instituições educacionais, defende a profissional, diretora da Priscila Boy Consultoria para formação de professores e gestores.

Já na literatura fora da escola, a pedagoga entende que a escolha dos livros passa por valores, gostos e princípios, e cabe às famílias das crianças e adolescentes regularem. Para Boy, o mais importante é ensinar e estimular o senso crítico dos jovens leitores, independente das obras escolhidas, para eles serem capazes de contrapor algumas narrativas e questionarem recomendações.

“Toda forma de leitura é positiva, se você consegue colocar na cabeça de uma pessoa que a salvação para ela é a leitura, já é um ganho”, diz a pedagoga, que destaca que essa faixa etária está imersa em um mundo intrinsecamente digital.

Leitores no Brasil

A presença de centenas de estudantes na Bienal Mineira do Livro ocorre em meio a um cenário de decadência no número de leitores no país. A 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro e divulgada em 2024, revelou que nos últimos quatro anos houve uma redução de 6,7 milhões de leitores no país.

Pela primeira vez na série histórica da pesquisa, a proporção de não-leitores é maior do que a de leitores. É considerado leitor aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. A pesquisa indicou que 53% eram não-leitores e 47% leitores. Na edição de 2019, 52% das pessoas eram leitoras e 48% não-leitoras. A perda foi de quase 7 milhões de leitores nos últimos quatro anos.



