PM prende mulheres que furtavam medicamentos para vender na internet

A prisão de duas mulheres por furto em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, revelou um esquema de revenda de medicamentos ilegalmente na internet. O caso foi registrado nessa quinta-feira (8/5), mas pode ter havido outros furtos em cidades vizinhas nos últimos dias.



Segundo a Polícia Militar, no fim da tarde dessa quinta chegou a informação sobre o furto em uma farmácia. A suspeitos teriam levado do estabelecimento 15 produtos farmacêuticos, avaliados em cerca de R$ 300. O sistema de monitoramento de câmeras flagrou as mulheres entrando em um veículo vermelho.



Os militares conseguiram localizar e abordar tanto as mulheres quanto o motorista que as levava. Com elas, foram encontrados diversos medicamentos. Ao serem questionadas, elas teriam confessado que cometeram o crime em duas farmácias na cidade de Patos de Minas e que revendiam os produtos nas redes sociais.



As mulheres são de São Paulo (SP). O motorista do carro também foi detido. Com elas ainda estavam R$ 937 escondidos em sutiãs e bolsas. O homem levava outros R$ 613.

A polícia informou que agora busca identificar a ação do mesmo trio em crimes semelhantes na região e quem estaria junto delas no comércio online sem regulação.