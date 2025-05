Minas: agendamento on-line da CNH é ampliado para todo estado

A partir de 12 de maio, todo o estado de Minas Gerais poderá agendar exames médicos e psicológicos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de maneira on-line.

A novidade foi anunciada pelo governo do Estado nesta sexta-feira (9/5). Até então, apenas cinco cidades tinham o serviço on-line disponível: Belo Horizonte, Vespasiano, Confins, Betim e Brumadinho.

Antes, o agendamento era feito por meio do telefone com as clínicas credenciadas à Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG). Segundo o governo de Minas, a iniciativa tem o objetivo “proporcionar mais praticidade e agilidade na prestação dos serviços de trânsito relacionados à habilitação.”

Com o agendamento digital, a pessoa pode escolher a data e o horário de preferência, de acordo com a disponibilidade da clínica. Os exames médicos e psicológicos são necessários para confirmar a aptidão do candidato à permissão de dirigir, alteração de categoria ou renovação da CNH.

Como vai funcionar



Para agendar o exame, o candidato à permissão de dirigir, ou condutor, deverá acessar o site da CET-MG, clicar na aba “habilitação” e escolher o serviço desejado. Depois, basta preencher o formulário e emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

Caso opte pelo pagamento via PIX, a confirmação será imediata e o cidadão será encaminhado para a página do agendamento. Se escolher outra forma de pagamento, o cidadão deverá aguardar a compensação bancária da taxa para marcar a avaliação.

A página do agendamento já vai direcionar para uma clínica credenciada, dando opções de dias e horários. Os exames médicos e psicológicos são pagos no próprio consultório, no dia do atendimento.