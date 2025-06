Homem é preso por tráfico e confessa assassinato

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Está preso um homem de 21 anos, principal suspeito de ter assassinado um jovem, de 18, há cerca de 45 dias, em Brasilândia de Minas, no Noroeste do estado.

A investigação teve início a partir do momento em que a família da vítima denunciou seu desaparecimento. Policiais da Delegacia de João Pinheiro foram acionados e deram início às buscas.

Pouco tempo depois, o corpo da vítima foi localizado em estado de carbonização, em uma área rural do município.

O suspeito já tinha sido preso por tráfico de drogas, mas os policiais ainda não sabiam de seu possível envolvimento com o homicídio.

Em um interrogatório recente, o homem de 21 anos acabou confessando o crime. A partir da confissão, ele acabou indiciado não só pelo crime de tráfico, mas também por homicídio e ocultação de cadáver.

Ao efetuar a prisão do suspeito, foram apreendidas substância análoga ao crack, duas balanças de precisão, celulares e outros materiais que auxiliarão no aprofundamento das apurações. O autor do homicídio foi levado para o sistema prisional.

