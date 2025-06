Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil (PCMG) prendeu, preventivamente, na manhã desta quarta-feira (11/6), durante a "Operação Nexum", um homem de 26 anos suspeito de integrar uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas. A operação tem como objetivo o combate a esse tipo de crime em Belo Horizonte.

Cerca de 60 policiais civis participaram do cumprimento de um mandado de prisão e de outros nove mandados de busca e apreensão.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara de Tóxicos, Organizações Criminosas e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte, com base nas investigações conduzidas pelo Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp).

Além do tráfico de drogas, os integrantes da organização são investigados por outros crimes, como porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, homicídio tentado e consumado.

A operação é coordenada pelas Delegacias Especializadas de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Antissequestro, com o apoio do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Coordenação de Recursos Especiais (Core), da Coordenação Aerotática (CAT) e da Coordenação de Operações com Cães (COC).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia