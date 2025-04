Quatro são presos com armas e drogas em reunião de organização criminosa

Quatro homens, com idades entre 23 e 29 anos, foram presos depois de serem flagrados em uma reunião de organização criminosa com drogas e armas. O caso aconteceu no Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (24/4).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia de que os suspeitos eram integrantes de uma organização criminosa e estavam se reunindo no Beco São Martins. No local, os policiais viram um dos homens em atitude de olheiro, enquanto um deles segurava uma sacola e outro, uma arma de fogo.

Os policiais se aproximaram e os suspeitos fugiram, se escondendo em uma casa no Beco São José. Eles foram abordados e, com eles, foram apreendidas 317 pedras de crack, 66 porções de cocaína, 26 buchas de maconha, duas balanças de precisão e 80 munições, de calibre 9 milímetros e 380.

Na casa, também foram encontradas duas pistolas Taurus, de calibres 9 mm e 380, escondidas debaixo de um colchão.

Horas depois, por volta das 23h, a região registrou um homicídio relacionado ao tráfico de drogas. Porém, a ligação entre os crimes não foi esclarecida pela polícia.

Os quatro foram identificados pela polícia como integrantes da gangue “Tropa do Bala”, pertencente à facção Comando Vermelho. Eles foram presos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e encaminhados para a Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, que segue com o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia