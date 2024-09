Dois homens, de 30 e 32 anos, foram assassinados a tiros no final da tarde dessa sexta-feira (6/9), em um lava a jato que funciona em uma construção abandonada no bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 30 anos era dona do lava a jato e morava com a família na construção abandonada há cerca de um ano. Na tarde de ontem, dois indivíduos em uma moto se aproximaram do estabelecimento, desembarcaram e dispararam diversas vezes.





Um outro homem, de 32 anos, que também estava no local na hora do crime, chegou a ser socorrido para o Hospital João XXIII, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento.

De acordo com o relato de populares, o dono do lava a jato era envolvido com o tráfico de drogas na região do Morro das Pedras e já foi vítima de uma tentativa de homicídio em data passada.

O registro policial ainda narra que a vítima, apontada como gerente do tráfico no local, tinha desafetos na região. Até o momento, ninguém foi preso.





A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou múltiplos disparos de arma de fogo na cabeça, tronco e perna do homem. O corpo foi removido e o caso será investigado.