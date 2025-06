Família procura por adolescente de 16 anos que fugiu de casa

A adolescente Anna Clara da Silva Perdigão, de 16 anos, está desaparecida desde a manhã da última terça-feira (10). Ela mora com os avós paternos há cerca de um ano e meio em Pedro Leopoldo (MG), na Grande BH, após sair de um abrigo, por decisão judicial. A guarda legal da jovem está com os avós, que a acolheram em meio à separação dos irmãos, todos também acolhidos em instituições distintas.

Segundo a avó, Maria Regina Perdigão, de 63 anos, Anna Clara teria aproveitado um momento em que ela saiu rapidamente para ir à padaria e deixou a casa sozinha, por volta das 9h da manhã. A adolescente levou apenas uma mochila azul-clara com estampa preta, uma bolsinha de pano branca, algumas peças de roupa e usava um tênis preto. Não tem celular e deixou para trás todos os demais pertences.

A avó relata que, nos últimos dias, a neta vinha demonstrando distanciamento e pouco interesse em atividades escolares e extracurriculares, como aulas de violino. Embora seja considerada uma jovem tranquila, Maria Regina conta que ela nunca aceitou com facilidade os limites da nova rotina. A principal queixa da adolescente, segundo a avó, era a saudade da mãe e dos irmãos.

Anna Clara não tem contato frequente com a mãe desde que foi acolhida em abrigo, mas a avó acredita que a adolescente tenha embarcado rumo a Belo Horizonte com o objetivo de reencontrá-la. O endereço da mãe, no entanto, é desconhecido pela família. “Tenho quase certeza de que ela foi atrás da mãe em Belo Horizonte. O problema é que ninguém sabe onde ela mora, e suspeito que esteja escondendo a menina”, afirma a avó.

Desde o desaparecimento, houve intensa mobilização nas redes sociais, com compartilhamentos de fotos e mensagens de apelo feitas por familiares, amigos e moradores da cidade. O caso foi registrado na Polícia Civil de Minas Gerais, que informou que já realiza diligências para tentar localizar a adolescente e apurar seu possível itinerário.

A família pede a quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Anna Clara que entre em contato com a Polícia Civil, pelo telefone 0800 2828 197, ou diretamente com os avós, pelo número (31) 97194-8274. A ligação para a polícia é gratuita e o anonimato é garantido.