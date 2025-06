BH: grupo criminoso do Morro das Pedras é alvo de operação policial

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um grupo criminoso atuante no Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte, é alvo de uma operação policial na manhã desta quarta-feira (11/6).

Policiais civis cumprem nove mandados de busca e apreensão na ação de hoje.

De acordo com a corporação, a ação é resultado de investigações em curso que apuram a atuação da organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas no Morro das Pedras.

Além do comércio ilícito de entorpecentes, o grupo estaria ligado à prática de porte e disparo ilegal de arma de fogo, homicídios tentados e consumados, entre outros crimes.

A operação contou com o apoio de equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos nas ações criminosas.



