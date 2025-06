Incêndio de grandes proporções atinge galpão de pneus em Ibirité

Um incêndio de grandes proporções atinge um depósito de pneus no bairro Ipiranga, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (16). Cerca de mil pneus estavam estocados no local.

O 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, no Barreiro, foi acionado às 5h23 para o atendimento na Rua Freitas de Oliveira. Ao todo, três equipes dos bombeiros atuam na ocorrência e outras duas estão a caminho.

Aos bombeiros, o proprietário do imóvel informou que o galpão é utilizado por uma empresa de recapagem e reciclagem de pneus.

Segundo os bombeiros, as paredes do imóvel apresentam pontos de colapso estrutural. Conforme os registros, houve o desmoronamento parcial da fachada e do teto do imóvel em função do calor do incêndio. Edificações vizinhas também são ameaçadas pelas chamas.

As chamas causaram o colapso da fachada e do teto do galpão Divulgação/Corpo de Bombeiros As causas do incêndio ainda não foram definidas Divulgação/Corpo de Bombeiros As causas do incêndio ainda não foram definidas Divulgação/Corpo de Bombeiros As chamas causaram o colapso da fachada e do teto do galpão Divulgação/Corpo de Bombeiros Voltar Próximo

A Defesa Civil de Ibirité e a Polícia Civil são aguardadas no local, que foi isolado pela Polícia Militar.

Uma retroescavadeira também é aguardada para dar apoio aos bombeiros.

Não há informações sobre feridos e as causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.