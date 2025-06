Ibirité: presos homens que depredaram imagens religiosas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois homens, de 41 e 51 anos, foram presos pela Polícia Civil em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acusados de crimes de intolerância religiosa ocorridos entre dezembro de 2023 e março de 2025. Ambos foram indiciados pelo crime de vandalismo. Todas as imagens depredadas são de igrejas católicas.

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia de Ibirité iniciaram as investigações em 14 de janeiro deste ano. Ficou constatado que três símbolos religiosos católicos foram danificados – dois deles, inclusive, por mais de uma vez.

Um dos ataques ocorreu na Gruta de Nossa Senhora Aparecida, tombada como patrimônio cultural municipal, um fato que gerou grande repercussão e comoção pela população da cidade.

Ao serem presos, os dois homens confessaram os crimes, alegando motivação religiosa.

Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão. O carro utilizado pelos dois homens nas ações criminosas foram apreendidos. Também foram recolhidos cadernos com anotações de cunho religioso.

Os suspeitos foram indiciados por duas vezes no artigo 62, inciso I, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e por três vezes no artigo 208 do Código Penal, que trata de crimes contra o sentimento religioso.