Jubileu em Tiradentes: moradores reclamam de risco ao patrimônio

Uma das mais turísticas cidades de Minas Gerais, Tiradentes, no Campo das Vertentes, realiza até segunda-feira (16/6) o Jubileu da Santíssima Trindade, celebração religiosa e cultural de tradição e importância regional. Como ocorre anualmente, há barracas para venda de comidas, bebidas e produtos populares no entorno do Santuário Santíssima Trindade, no Bairro Santíssima Trindade, situação que, segundo moradores, coloca em risco o patrimônio local.

Uma moradora, que prefere não se identificar, diz que “a prefeitura e a igreja vendem áreas públicas para barraqueiros, inclusive a frente da casa das pessoas. Além de impedir o ir e vir dos moradores, isso põe em risco os imóveis ao permitir, na frente das residências, barracas que usam instalação elétrica, gás etc. Cobram até R$ 440 por metro quadrado”.

Conforme a denúncia, “a prefeitura quer obrigar o morador a pagar alvará se a frente de sua casa não for ocupada ou protegida”. Ela diz que “ano passado, foram com a polícia arrancar quem protegeu a frente da casa.”

Revoltada, a moradora considera o caso “absurdo e de uma insensatez total”, destacando que todo ano há confusão. “Uma coisa é a igreja, que venceu a ‘licitação’ da prefeitura, alugar o espaço de seu adro e estacionamento; outra coisa é vender a porta da rua dos moradores.”

Em nota, a Prefeitura de Tiradentes explica que, do início dos anos 2000 a 2017, a administração municipal fazia a emissão de alvarás e o recolhimento das taxas referentes às barracas de forma presencial e de maneira bastante precária, sem um padrão regulamentado. Nesse período, moradores também alugavam a frentes de suas casas de maneira irregular, já que a cessão do espaço público só poderia ser feita mediante autorização onerosa pelo município.

Diz a nota: “A ausência de planejamento quanto ao número de barracas e às questões de segurança representava riscos à integridade do patrimônio humano e cultural da cidade. Essa desorganização chamou a atenção do Ministério Público Federal, que passou a acompanhar de perto a utilização do espaço público durante as festividades locais, atuando para garantir maior segurança e controle”.

Organização terceirizada

Em 2018, o município, de acordo com as autoridades, deu um passo importante ao iniciar a terceirização da organização do espaço externo da Festa de Tiradentes. Por meio de a licitação, uma empresa foi responsável pelo uso do espaço público, assumindo tarefas como a organização da venda de espaços para barracas, contratação de seguranças, equipe de trânsito, brigadistas profissionais, limpeza, fiscalização das barracas e padronização das estruturas conforme as normas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Essa medida foi implementada até 2023, promovendo maior segurança e organização.

Assim, no ano passado, a gestão municipal transferiu a cessão do espaço público à Paróquia de Santo Antônio de Tiradentes, instituição responsável pela organização do tradicional Jubileu da Santíssima Trindade, celebrado há 249 anos. “A experiência foi considerada muito bem-sucedida, com uma organização eficiente que garantiu a manutenção das tradições, a segurança dos participantes e a satisfação da comunidade, dos romeiros e das entidades envolvidas.”

Com base no sucesso da iniciativa e atendendo ao interesse público, o município de Tiradentes elaborou um Termo de Permissão de Uso de Espaço Público Urbano, que concedeu à Paróquia de Santo Antônio a exploração do espaço durante o Jubileu de 2025. “Essa medida visa assegurar uma organização segura, tradicional e satisfatória para todos os envolvidos na celebração religiosa.”

Jubileu





O Jubileu da Santíssima Trindade combina fervor religioso e manifestações culturais, reunindo fiéis, turistas e moradores para celebrar a história e a devoção presente há várias gerações. A origem remonta ao final do século 18, quando um ermitão construiu uma pequena capela dedicada à Santíssima Trindade.

Com o passar do tempo, a devoção à Santíssima Trindade se expandiu, levando à construção de uma igreja maior e, posteriormente, à elevação do local a santuário. Esse símbolo de fé e história se tornou palco de uma das maiores festas religiosas da região.

Durante o jubileu, a cidade se transforma com uma programação repleta de atividades que vão além do aspecto espiritual. Missas, novena, procissões, celebrações tradicionais e apresentações culturais, shows e eventos populares movimentam Tiradentes, reforçando a importância do evento para a identidade cultural da cidade e da região.

A celebração representa, não apenas uma manifestação de fé, mas também uma oportunidade de fortalecimento da cultura local, promovendo o turismo e o intercâmbio entre visitantes e moradores. A prefeitura informa que o Jubileu da Santíssima Trindade consolida Tiradentes como um importante destino religioso e cultural, preservando suas raízes históricas e promovendo a união de toda a comunidade em homenagem à padroeira da cidade.