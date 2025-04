Mineiros querem de volta a certidão de Tiradentes

Hoje é dia de reverenciar a memória de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, e a de todos os demais que participaram de um dos principais movimentos anticoloniais do Brasil. Em 2026, as festividades poderão ser maiores, diante dos 260 anos do nascimento do alferes morto na forca, no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792. Para homenageá-lo e fazer justiça à sua história, um grupo de advogados se mobiliza para trazer em definitivo, ao estado, o livro com o seu registro de batismo. Em resumo, a certidão de nascimento do herói nascido na Fazenda do Pombal, município de Ritápolis.



“Foi vendido, em 1939, para a Biblioteca Nacional, com sede no Rio”, diz o advogado belo-horizontino Henrique Augusto Mourão, a respeito do “Livro de assento de batizados da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar da Vila de São João del-Rei”, contendo o registro do batizado (batistério) de Tiradentes. O documento pertenceu à Matriz Nossa Senhora do Pilar (atual Catedral Basílica), em São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes – é bom explicar que até a Proclamação da República (1899), quando não havia a separação entre Igreja e Estado, os registros de nascimento eram feitos nas paróquias.

Envolvido nessa luta, com seus pares, há quase uma década, Mourão afirma que o documento poderia ficar exposto, ser pesquisado e conhecido em Minas, enquanto na Biblioteca Nacional se encontra na reserva técnica. “Nossa luta precisa de aliados de peso, como o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o Instituto Histórico e Geográfico de São João del-Rei e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Só assim nosso objetivo – ‘repatriar’ o documento – poderá surtir efeito, pois as tratativas com a Biblioteca Nacional, vinculada ao Ministério da Cultura, não saíram do lugar.”



Ressaltando que “Tiradentes é patrimônio cívico da nação brasileira, e o registro de batismo não pode ficar escondido numa reserva técnica, longe das atenções do público”, Mourão conta que o grupo de advogados nunca cogitou ajuizar ação para tentar trazer o livro de volta. “Só pensamos no diálogo.”



MISTÉRIOS

Em São João del-Rei, corre uma versão sobre a venda do livro que recheia o caso de ingredientes bem misteriosos. No início do século passado, com as mudanças impostas pela República, os livros foram retirados da Matriz do Pilar, atual catedral, e levados para a casa de um ex-funcionário encarregado dos registros civis (nascimentos, óbitos, casamentos etc.) na paróquia.

Com a morte do funcionário, os filhos dele decidiram dar fim às pilhas de livros, colocando os volumes, aos poucos, na carroça do lixeiro. Ao ver a cena, um morador das proximidades da Igreja Nossa Senhora do Carmo, Samuel Soares de Almeida, ciente da relevância histórica dos livros, decidiu retirá-los, entregando alguns à paróquia. Quando se mudou para o Rio, o homem procurou a Biblioteca Nacional e vendeu o exemplar que continha o registro. Conforme a tradição oral, a instituição teria ficado apenas com os referentes a Tiradentes e à Inconfidência Mineira.



Alguns anos após a venda, um padre de São João del-Rei fez um movimento na cidade para recuperar o “Livro de assento de batizados da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar”, embora sem resultado. “A gente não perde a esperança de que o livro faça o caminho de volta”, ressalta Mourão.

Monumento em homenagem à inconfidente Hipólita Jacinta Teixeira de Mello, nascida em Prados, no interior de Minas Gerais Prefeitura De Prados/Divulgação



“Mas hoje te reencontramos....

O 21 de Abril será celebrado em Prados, onde nasceu Hipólita Jacinta Teixeira de Mello, única mulher participante de Inconfidência Mineira (1788-1789). Na Centro da cidade, há um monumento em sua homenagem, inaugurado há exatos 25 anos. A expectativa das autoridades municipais é de que, em setembro (o batismo dela foi em 15 de setembro de 1748, na Matriz Nossa Senhora da Conceição), haja mais comemorações e destaque à história de dona Hipólita, hoje eternizada no “Livro dos heróis e heroínas da Pátria”, no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília (DF). Pertencente a uma das três famílias mais ricas do Campo das Vertentes, Hipólita abria sua propriedade, a Fazenda Ponta do Morro – localizada entre a Vila de São José del-Rei, atual Tiradentes, e o arraial de Prados –, para encontros e reuniões secretas dos participantes da Inconfidência Mineira.

...sonhamos também liberdade”

O legado de dona Hipólita foi resgatado ao longo dos anos graças aos esforços de mulheres empenhadas em revelar a participação feminina na história nacional. Em 1999, houve a concessão póstuma a ela da Medalha da Inconfidência, se tornando a primeira mulher a receber tal distinção. Já em 29 de abril de 2023, 234 anos após o importante movimento anticolonial contra a derrama (cobrança forçada de impostos atrasados) e a dominação da Coroa portuguesa, a figura da mineira voltou à tona da história, emergindo de séculos de apagamento. Em cerimônia no Panteão da Inconfidência, no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, houve descerramento da lápide simbólica. O título desta nota é um verso da canção “Dona Hipólita Jacinta”, de Zélia Duncan e Ana Costa.

Matriz de Bom Despacho Ministério Público de Minas Gerais/Divulgação

PAREDE DA MEMÓRIA

O quadro mostrado aqui, “A matriz de Bom Despacho”, está desaparecido do Museu da Cidade, equipamento cultural do município Centro-Oeste mineiro. Com 83,5cm de altura e 22cm de largura, o óleo sobre madeira data de 1944. Foi restaurado em 1998 e está cadastrado na Plataforma Sondar/MPMG. Moradores de Bom Despacho querem seu bem cultural de volta, e vão aqui algumas características iconográficas: “pintura leve, cores suaves, pinceladas simples; não é detalhista; cores frias e escuras destacam a matriz em primeiro plano e o fundo sem detalhes; pouca perspectiva”.

Tiradentes REPRODUÇÃO

HOMENAGEM AOS MÁRTIRES

Neste dia de reverência à Inconfidência Mineira e à memória de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes (IHGT) terá sessão solene para homenagear os mártires da Inconfidência Mineira. Na programação, a palestra “Encontro das Minas de Taubaté com as Gerais: Relações Históricas entre Taubaté-SP e Tiradentes-MG”, a cargo do professor paulista Rosano Marcondes. Será às 11h30, na sede do IHGT, na Rua da Câmara, 124, no Centro.

A PAIXÃO PELA MEMÓRIA

Um estudo inédito sobre a Semana Santa mineira se transformou em livro pelas mãos do professor Edilson Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pesquisador há 15 anos do tema, com foco na ex-capital do estado, ele lançou “A paixão pela memória: imagem, ritual e teatro em Ouro Preto”. Na obra, que terá lançamento também em Portugal, Edilson narra a transformação das cerimônias da Semana Santa ao longo do tempo, mostra as marcas locais de devoção e registra sua repercussão no fotojornalismo nacional, no século 20, e mais adiante. “Nos capítulos, apresento uma etnografia dos bastidores e dos protagonistas no século 21”, diz o autor. O livro está disponível no site da editora: papeisselvagens.com.br

ENCONTRO DE CIDADES

Quando agosto chegar, Cataguases sediará o 1º Encontro das Cidades Mineiras com conjunto urbano tombado e o 2º Encontro das Cidades Históricas de Minas Gerais. Será entre 11 e 14 de agosto, numa iniciativa da prefeitura local e secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. Dentro do projeto Agosto Moderno: As diversas dimensões do Patrimônio – edição 2025, o município quer se consolidar como um polo de discussão e valorização do patrimônio cultural mineiro.