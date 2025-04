Voz e mobilidade de papa Francisco estão melhorando

A voz e a mobilidade do papa Francisco, ainda convalescente após uma pneumonia bilateral, continuam melhorando graças aos seus exercícios diários, informou a assessoria de imprensa do Vaticano nesta terça-feira (8).

"A situação se mantém estável com estas melhoras", afirmou a mesma fonte.

Embora tivesse sido orientado a descansar, o jesuíta argentino de 88 anos fez uma aparição pública surpresa no domingo fora da Basílica de São Pedro, agradecendo aos fiéis com uma voz ainda fraca, mas menos comprometida do que quando deixou o hospital Gemelli de Roma, em 23 de março.

Em relação aos seus problemas respiratórios, "o papa usa cânulas nasais com oxigênio de alto fluxo à noite" e durante o dia, conforme necessário, disse o Vaticano.

"Quanto às atividades destes dias, está claro que a fisioterapia respiratória e motora continua, bem como a terapia farmacológica", visto que a infecção "ainda está presente".

Jorge Bergoglio retomou "muito gradualmente" algumas reuniões, mas a única relatada pelo Vaticano foi um encontro com seu número dois, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, na segunda-feira.

Os médicos advertiram que levará algum tempo para que o pontífice recupere totalmente o uso da voz, devido aos danos causados em seus músculos respiratórios após esta pneumonia bilateral, que ameaçou sua vida em duas ocasiões.

Segundo o Vaticano, o papa está "bem disposto", e a audiência geral na quarta-feira, que normalmente preside, será realizada da mesma forma que durante sua hospitalização, o que significa que o texto da catequese será publicado.

Nenhuma indicação foi dada sobre a tradicional oração do Angelus de domingo, que o pontífice não celebra desde 9 de fevereiro, ou sobre sua participação nas cerimônias de Páscoa, a festa mais importante do calendário cristão, que este ano cai em 20 de abril.

Francisco deveria receber o rei da Inglaterra, Charles III, em uma visita de Estado à Itália nesta semana, mas o encontro foi cancelado devido ao seu estado de saúde.

