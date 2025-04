Ouro Preto vai usar mais de 60 mil kg de serragem nos tapetes devocionais

Fé, beleza e muita criatividade. As ruas de Ouro Preto, na Região Central de Minas, estarão cobertas, no Domingo de Páscoa (20/04), pelos tapetes devocionais para a passagem da Procissão da Ressurreição conduzindo o Santíssimo Sacramento.

Da Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Antônio Dias, à Basílica Nossa Senhora do Pilar ao Santuário, cada centímetro das vias públicas estará colorido em vários tons pelas figuras de anjos, cálices, hóstia, pombas e demais motivos referentes à Páscoa.

Segundo a secretária municipal adjunta de Turismo, Sônia Rezende, a prefeitura disponibilizou aos moradores, para a confecção dos tapetes, mais de 1,5 mil sacos de serragem, totalizando mais de 60 mil quilos.

Além disso, há 150 quilos de casca de arroz, além de borra de café, flores e outros materiais, incluindo anilina para a tintura da serragem. No roteiro, estão as ruas Bernardo Vasconcelos, Cláudio Manoel, Praça Tiradentes, Direita, São José, Getúlio Vargas e o Largo do Rosário, no Centro Histórico.

O trabalho, realizado no galpão da Prefeitura de Ouro Preto, começou logo após o carnaval, mas, bem antes, houve a coleta e estocagem da serragem. Sônia explica que houve doações de madeireiras, inclusive do polo moveleiro de Ubá, na Zona da Mata.

No preparo dos tapetes devocionais, moradores, às vezes com ajuda de visitantes, passam a madrugada de sábado para domingo na tarefa ou acordam bem cedo para deixar as ruas cobertas pela arte e a fé. A Procissão da Ressurreição terá início logo após a missa festiva (7h), celebrada no Santuário Matriz Nossa Senhora da Conceição.

Programação do Domingo de Páscoa

Belo Horizonte

8h – Missa com bênção do Santíssimo Sacramento, na Catedral Cristo Rei (no Bairro Juliana, na Região Norte). Às 10h também haverá missa

Sabará, na Grande BH

8h – Missa da Ressurreição do Senhor no adro da Matriz Nossa Senhora do Rosário. Em seguida, procissão até a Matriz Nossa Senhora da Conceição, com a bênção do Santíssimo

19 – Missa e canto do “Te Deum” na Matriz Nossa Senhora do Rosário e na Matriz Nossa Senhora da Conceição, com a coroação de Nossa Senhora no seu triunfo pascal

Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH

8h – Missa, na ermida

11h – Missa, na Igreja das Romarias

15h – Missa solene da Ressurreição do Senhor, na ermida

18h15 – Terço mariano

Para visitar a Serra da Piedade, é preciso fazer o agendamento no site santuarionossasenhoradapiedade.arquidiocesebh.org.br

Santa Luzia, na Grande BH

8h – Missa solene da Ressurreição do Senhor, no adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico Em seguida, haverá a Procissão do Triunfo com as bênçãos do Santíssimo Sacramento

19h30 – Missa solene e Canto do “Te Deum” no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia

Congonhas, na Região Central

10h e 15h – Missa solene da Basílica seguida da encenação da Ressurreição

18h – Missa do Triunfo de Nossa Senhora, que sai da Basílica em direção à Matriz Nossa Senhora da Conceição. Haverá a encenação da Assunção de Nossa Senhora

Ouro Preto, na Região Central

7h – Missa festiva, no Santuário Matriz Nossa Senhora da Conceição. Em seguida, Procissão da Ressurreição em direção à Basílica Nossa Senhora do Pilar. Na chegada, haverá missa

19h – Missa solene e coroação da imagem de Nossa Senhora do Triunfo e solene “Te Deum Laudamus”

São João del-Rei, no Campo das Vertentes

9h30 – Solene Missa Pontifical, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, presidida pelo bispo diocesano dom José Eudes Campos do Nascimento. Ao final, bênção papal com indulgência plenária