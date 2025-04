Cerimônia do Descendimento da Cruz emociona fiéis em Santa Luzia

Na noite desta Sexta-feira Santa, centenas de fiéis participaram da tradicional cerimônia do Descendimento da Cruz, realizada no adro da Igreja Matriz de Santa Luzia, na Grande BH. O ritual, que representa a retirada simbólica do corpo de Jesus crucificado, é um dos momentos mais solenes e comoventes da Semana Santa na cidade.

Após o descendimento, a Procissão do Senhor Morto seguiu pelas ruas do Centro Histórico.

Centenas de fiéis acompanharam o cortejo, carregando velas e entoando cânticos em um clima de fé e contemplação.