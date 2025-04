Temporal provoca cancelamento de Procissão do Senhor Morto em Montes Claros

Um temporal prejudicou a programação das igrejas católicas de Montes Claros, no Norte de Minas, na noite desta Sexta-Feira Santa (18/04). A Igreja de Nossa Senhora Rosa Mística, situada no Bairro São Luiz, foi parcialmente alagada e cancelou a Procissão do Senhor Morto, que estava marcada para as 19h.

A ocorrência de chuva na Semana Santa é algo raro em Montes Claros e outras cidades do Norte de Minas, pois o período da histórica estiagem prolongada na região vai de abril a outubro.

No entanto, neste ano, a situação tem sido “atípica”. Desde quarta-feira (16/04), a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuvas fortes para os últimos dois dias em diversas regiões do estado, incluindo o Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Por volta das 17h30min de Sexta-Feira da Paixão, começou a cair uma forte chuva em Montes Claros, que se estendeu até as 19h30min.

Às 19h, horário marcado para o início da Procissão do Senhor Morto na Igreja de Nossa Senhora Rosa Mística, a coordenação da paróquia, por meio de uma rede social, anunciou o cancelamento do ritual devido ao temporal.

“Além das fortes chuvas, a falta de escoamento em torno de nossa Igreja provocou alagamento que chegou até o interior do templo”, informou a administração da Rosa Mística. A praça em frente à igreja foi tomada pela água, impedindo a passagem de veículos.

Em 23 de dezembro de 2021, o casal Fernando e Lilian Guilhoto celebrava o matrimônio na mesma Igreja Nossa Senhora Rosa Mística, quando o templo foi invadido pela água após uma chuva forte. Mesmo com a igreja inundada, a cerimônia prosseguiu, e as imagens da celebração viralizaram nas redes sociais, mostrando os noivos e convidados se acomodando em um local mais alto, no altar, na tentativa de “fugir” do alagamento.

Ainda em Montes Claros, na noite desta Sexta-Feira da Paixão, a Igreja Santa Clara, no Bairro Morada do Sol, suspendeu a Procissão do Senhor Morto, que estava prevista para as 19h. A procissão sairia da igreja Santa Clara em direção à Igreja de São Pedro Apóstolo, no bairro vizinho Morada do Parque. Por causa do temporal, os fiéis permaneceram rezando dentro da paróquia no Bairro Morada do Sol.

Bombeiros receberam várias chamadas

O 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (BBM) de Montes Claros informou, às 20h de sexta-feira, que recebeu várias chamadas por causa de alagamentos em diferentes pontos da cidade, sem registro de vítimas. Entre os locais atingidos estão os bairros Maracanã, São Luiz e Sagrada Família.

Também houve ocorrências de quedas de árvores em vias urbanas de Montes Claros e nas estradas da região.

Alerta da Defesa Civil

Na quarta-feira (16/08), a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta sobre a previsão de fortes chuvas para quinta-feira (17/04) e sexta-feira (18/04) em diversas regiões do estado.

O alerta indicava: chuva intensa e acumulado pluviométrico significativo no extremo leste de Minas Gerais, com previsão de até 70 milímetros (para o Leste do Vale do Rio Doce e boa parte do Vale do Mucuri); entre 40 e 70 milímetros para as regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste, Triângulo/Alto Paranaíba, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Para o Sul e Sudeste de Minas, a previsão era de chuvas de até 40 milímetros.