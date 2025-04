Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei, em BH, reúne 4 mil pessoas

Fé, esperança e expectativa para a Ressurreição, no Domingo da Páscoa, dia mais importante do calendário católico. As solenidades do tríduo pascal começaram nesta quinta (17/4) com a tradicional Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte de Belo Horizonte.

Na presença de 4 mil pessoas e cerca de 400 integrantes de clero (bispos auxiliares, 300 padres, diáconos, religiosas e seminaristas) dos 28 municípios, incluindo a capital, que compõem a Arquidiocese de BH, o arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo disse que o caminho para a Páscoa passa pela fraternidade e solidariedade e pela justiça. "Reafirmamos, na Missa da Unidade, o compromisso com próximo, compromisso de servir o povo."

Nesta primeira Semana Santa em que a Arquidiocese de BH está com todos os seus setores na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, foi aberto novo espaço, ao lado do local de celebração das missas, para acolher melhor os fiéis. À noite, às 19h, também na Catedral Cristo Rei, em cerimônia também presidida por dom Walmor, haverá a Missa da Ceia do Senhor.

Durante a Missa da Unidade, os padres renovaram seus votos de serviço à Igreja. As músicas da celebração foram entoadas pelo Coral e Orquestra Emaús, do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, sob a regência do padre Higo Dias.

EM FAMÍLIA

Caravanas de cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte chegaram à Cristo Rei para a missa iniciada às 9h. "Vindo à igreja, aprendemos e podemos transmitir melhor os ensinamentos a nossas filhas", contou o motorista Thiago Victor das Graças, que veio de Sabará com a mulher, Míriam, e as filhas Cecília, de 6 anos, e Lívia, de 4.

Moradora de Contagem, Andreza Guilherme Faraco dos Santos, de 22, trouxe a filha Aurora, de sete meses. "Esta é a primeira vez que venho à Catedral Cristo Rei na Missa da Unidade. Antes, ia ao ginásio do Mineirinho. Desta vez, é tudo especial, pois trago Aurora", contou.

SANTOS ÓLEOS

Um momento especial da Missa da Unidade foi a bênção, pelo arcebispo, dos óleos que serão partilhados com todas as paróquias da Arquidiocese de BH para as celebrações dos sacramentos: batismo, crisma e unção dos Enfermos. Segundo a Arquidiocese, foram abençoados 80 litros de óleo de oliva.

Também nesta quinta-feira, na catedral, haverá a missa com o rito de lava-pés, presidida por dom Walmor. Na cerimônia, a Igreja rememora a última ceia de Jesus, quando Cristo lava o pé de seus discípulos, indicando o caminho do serviço e da humildade. Na última ceia, ao partilhar o pão e o vinho, Jesus também institui o sacramento da Eucaristia, a sua presença no pão e vinho consagrados.

PROGRAMAÇÃO DESTA QUINTA-FEIRA (17/4)

Serra da Piedade, em Caeté (RMBH)

Início do sagrado tríduo pascal (na ermida). Às18h15, tem o Terço Mariano, seguindo-se(19h30) a Missa da Ceia do Senhor



Santa Luzia (RMBH)

20h – Missa solene da Ceia do Senhor e Rito do Lava-pés no adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Júlio César Gomes Moreira



Sabará (RMBH)

15h – Abertura do Santo Sepulcro e início da guarda do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores, na Igreja São Francisco de Assis

19h – Celebração eucarística da Ceia do Senhor e cerimônia do Lava-pés na Matriz Nossa Senhora da Conceição e na escadaria da Matriz Nossa Senhora do Rosário



Congonhas, na Região Central

19h30 – Missa na Basílica do Senhor Bom Jesus, com a cerimônia do Lava-pés e translado do Santíssimo para a capela. Adoração até meia-noite.

20h – Missa da Ceia do Senhor na Matriz Nossa Senhora Mãe da Igreja



Mariana, na Região Central

19h – Missa da instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do Mandamento Novo, com o rito do Lava-pés, na Catedral Basílica, presidida pelo arcebispo de Mariana, dom Airton José dos Santos. Após a celebração, haverá a procissão de trasladação do Santíssimo Sacramento para a capela.



Ouro Preto, na Região Central

17h30 – Missa Solene da Ceia do Senhor

20h30 – Na frente da Igreja São Francisco de Assis, haverá o Sermão do “Mandatum”, por monsenhor Nedson Pereira de Assis, recordando o ato em Jesus lava os pés de seus discípulos.

23h – Concentração no adro da Igreja São Francisco de Assis, Em seguida, os fiéis seguirão em Cortejo Penitencial pelas ruas da cidade.