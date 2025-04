Procissão do Depósito leva fiéis às ruas de Santa Luzia, na Grande BH

Altares cobertos de roxo, figurados bíblicos nas procissões, canto da Verônica, os tradicionais motetos (obras fúnebres, ouvidas apenas neste período) e o cenário barroco das cidades mineiras de passado colonial. Os católicos vivem os dias da Paixão de Cristo, seguindo os cortejos pelas ruas com as imagens barrocas nos andores. Na noite desta segunda-feira (14), moradores de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, participam da Procissão do Depósito.

Trata-se do dia da prisão de Jesus, por isso a imagem permanece dentro do baldaquino, um cortinado fechado. A celebração também é conhecida como Procissão de Nosso Senhor dos Passos. Durante o trajeto, o cortejo faz paradas nos "Passos" — pequenos oratórios que representam a via-sacra de Jesus. O termo “Depósito” faz referência ao momento em que Cristo é “depositado” ou “deixado” em determinado ponto, antecedendo o encontro.

Durante o dia, a partir das 10h, houve atendimento de confissões no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, que tem como pároco e reitor o padre Felipe Lemos de Queirós. Também pela manhã, houve o início da vigília de oração diante da centenária imagem de Nosso Senhor dos Passos, missa e unção dos enfermos (nas capelas São Geraldo e Santa Efigênia e São Benedito).

ENCOMENDAÇÃO DAS ALMAS

Antes da saída da procissão, com os figurados bíblicos (soldados romanos) e os motetos (pelo Coro Angélico), os fiéis participaram do solene Ofício de trevas, no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, e ouviram o Sermão do Pretório, a cargo do bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, com Edmar José da Silva.

A Procissão do Depósito terminou na porta do Cemitério do Carmo, ficando a imagem de Nosso Senhor do Carmo na capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo. No retorno ao santuário, pelo mesmo trajeto, os fiéis participaram da Procissão de Encomendação das almas, reverência aos falecidos.

Altares cobertos de roxo na Procissão do Depósito MARCO AURÉLIO FONSECA/ESP.EM

Segundo pesquisa do integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Adalberto Mateus, a Procissão das Almas é tradição muito antiga, herança dos tempos medievais e antes realizada na última sexta-feira da quaresma. Também denominado Encomendação das Almas, o cortejo retornou às ruas da cidade vizinha a BH em 2019, após um período de mais de 100 anos de interrupção.

Conforme Adalberto Mateus, também presidente da Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia, o cortejo, no século 19, tinha “um caráter macabro que chamava atenção, e os mais antigos da cidade o consideravam ‘sui generis’, tanto pela hora de realização (exatamente à meia-noite) como pelas vestes dos participantes que usavam mantas e capuzes brancos. Tendo à frente a Confraria das Almas, diz o pesquisador, “somente os homens podiam participar da procissão que, saindo da Igreja Matriz ou do Cemitério do Carmo, terminava na antiga Cruz das Almas, atual Praça Ari Teixeira da Costa”.

Passado mais de um século, os tempos são outros, assim como a paisagem que já ganhou o barulho dos carros e a potência das luzes de led que iluminam as ruas”, afirma o integrante do IHGMG. “Mesmo assim, a paróquia promete retomar a tradição de homenagear os falecidos em um momento propício para reflexão sobre a vida durante o período quaresmal”.

PROGRAMAÇÃO

Veja as cerimônias da Semana Santa na terça-feira (15)

1) Santa Luzia (RMBH)

19h30 – Solene Ofício das Dores e sermão, no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico. Em seguida, Procissão de Nossa Senhora das Dores.

2) Sabará (RMBH)

9h – Início da guarda de Nosso Senhor dos Passos na Matriz Nossa Senhora do Rosário e da guarda de Nossa Senhora das Dores na Igreja Nossa das Mercês

19h – Missa nas duas igrejas, com saída das duas imagens para a Procissão do Encontro. O Sermão do Encontro será na Praça Antônio de Albuquerque, seguindo a procissão em direção à Matriz Nossa Senhora da Conceição

3) Ouro Preto, na Região Central

19h – Missa com o Sermão da Soledade de Nossa Senhora, na Basílica Nossa Senhora do Pilar. Na sequência, procissão até a Igreja São Francisco.

4) Congonhas, na Região Central

18h30 – Missa na Basílica do Bom Jesus, seguindo-se a procissão com a imagem do Senhor dos Passos para a cerimônia do Encontro na Praça da Matriz Nossa Senhora da Conceição. Apresentação das figuras bíblicas e Sermão do Encontro.

5) São João del-Rei, no Campo das Vertentes

19h30 – Via-sacra solene, na Igreja Nossa Senhora do Carmo

20h – Concerto com o grupo Quinteto Bravíssimo Apresenta Semana Santa Barroca, no adro da Igreja São Francisco de Assis (Praça Frei Orlando, no Centro)

6) Diamantina, no Vale do Jequitinhonha

19h15 – Oração litúrgica do Ofício de trevas, na Catedral

