Mineiro que sumiu em Balneário Camboriú: 'não há indício de crime', diz PC

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) informou que, "em princípio, não há indício de crime" sobre o caso do empresário mineiro que desapareceu Balneário Camboriú na manhã da segunda-feira passada (7/4). Bernardo da Silva Chagas, de 39 anos, vive em Belo Horizonte e havia viajado de férias à cidade da região Sul do Brasil, acompanhado da irmã, do cunhado e do sobrinho.

Ainda de acordo com a PCSC, a Delegacia de Investigações Criminais (DIC) de Balneário Camboriú, assim como a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, estão empreendendo buscas por Bernardo. "Verificou-se que o homem estava em surto e já tinha se jogado no mar anteriormente", complementou a corporação.

Entenda o caso

Bernardo e os familiares estavam em Balneário Camboriú desde o dia 1º deste mês aproveitando as férias. O homem teria sido visto pela última vez saindo do hotel em que estava hospedado. A situação causou estranheza entre os parentes, já que o empresário não costumava andar sozinho pela cidade e ainda deixou o celular e os documentos para trás.

De acordo com relatos de testemunhas, Bernardo teria sido visto aparentemente transtornado caminhando em direção à praia. Ele teria pulado no mar duas vezes e socorrido por bombeiros, mas deixado de lado logo em seguida e desaparecido. Também há relatos de que o empresário teria entrado em uma mata. Ele foi incluído na listas de desaparecidos de Santa Catarina. O caso segue sendo investigado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia