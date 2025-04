Um mistério a cada hora: 20 pessoas, em média, somem em Minas todos os dias

Há pouco mais de um mês, a diarista Íris Magno, de 59 anos, saiu para sua caminhada matinal no Bairro São Sebastião, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, e nunca mais voltou. Como ela, outros 1.975 pessoas desapareceram em Minas apenas nos primeiros três meses do anos, segundo dados do Sistema Integrado de Segurança Pública do estado (Sisp), atualizados na última sexta-feira (11/4).



O número representa um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado (1.482). Em média, cerca de 20 pessoas desaparecem por dia no estado, considerando os 7.046 registros de todo o ano de 2024, índice que tem se mantido estável nos últimos anos.

Caminhada sem retorno

Parte dessa estatística, o sumiço de Íris ocorreu na manhã de 18 de fevereiro, quando a diarista saiu de casa por volta das 6h, vestindo uma camiseta cinza, bermuda de academia e tênis de corrida. Sem documentos, celular ou bolsa, ela seguiu sua rotina habitual de caminhada entre os morros São Sebastião e São João, um percurso que sempre completava antes de ir para o trabalho.

Mas, naquele dia, algo interrompeu ou mudou seu trajeto. O último registro dela foi um encontro com uma prima, já no caminho de volta para casa. Depois disso, desapareceu sem deixar rastros. “Ela fazia esse caminho todo dia. Era a rotina dela”, contou Joaquim Moura, marido de Íris.



Desde aquela data, a família vive um tormento diário. Joaquim acorda todas as manhãs com a mesma pergunta na cabeça: “Onde está Íris?”. No dia anterior ao sumiço, tudo estava em “perfeita ordem”, diz o marido. A filha do casal e o genro tinham passado o fim de tarde com eles.

“Jantamos juntos, ela lavou a louça, arrumou tudo. Estava tudo bem”, relembra. A ausência de pistas só aumenta o desespero. O filho do casal, de 22 anos, se vê consumido pela dor. “Ele ficou muito revoltado, chorava o tempo todo. Colocou uma foto dela em cima da cama e ficava ali, chorando de madrugada, a noite inteira, dia após dia”, conta o pai.



A sensação de impotência cresce à medida que os dias passam sem respostas. “É uma angústia enorme, porque na hora em que mais precisamos de apoio, não temos”, desabafa Joaquim.

Em 22 de março, a dor da família se transformou em ato público. Com cartazes, camisetas estampadas com o rosto de Íris e palavras de ordem, parentes, amigos e moradores de Ouro Preto se reuniram na Praça Tiradentes para cobrar respostas e exigir mais empenho das autoridades.



Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais informou apenas que as investigações continuam, que familiares foram ouvidos e que as buscas seguem com apoio das forças de segurança.



Quando eles voltam?



Joaquim se agarra à esperança de reencontrar Íris. Recorda cada momento ao lado da esposa, uma mulher que ele descreve como alegre, de bem com a vida, sempre sorridente e brincalhona. “Ela não era de guardar raiva, nem de brigar. Estava sempre feliz”, relembra.



Desde o desaparecimento, a falta dela transformou o lar da família em um “vazio ensurdecedor”, diz. “É como se arrancassem um pedaço da gente”, desabafa. A dor enorme está longe de ser um episódio isolado: só nos três primeiros meses do ano, outras 155 pessoas da mesma faixa etária de Íris (entre 51 e 60 anos) sumiram em Minas.



A maioria dos desaparecidos no estado são pessoas pardas e negras, que correspondem a 58% dos casos. Além disso, 62% não concluíram a educação básica, um indicativo da vulnerabilidade social e econômica. Em 2025, até 31 de março, 66,5% dos desaparecidos eram homens e 33,5% mulheres, conforme os dados do Sistema Integrado de Segurança Pública.