MG: policiais reconhecem corpo de homem morto com 100 facadas

Um homem de 25 anos foi morto com 100 facadas na madrugada deste sábado (12/4) no Bairro Felixlândia, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo foi reconhecido pelos policiais como sendo de um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e roubo na região.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 6h20 por uma testemunha. No local, os policiais o encontraram com marcas de facadas pelo corpo e sangue ao redor e um familiar da vítima confirmou sua identidade. Ele foi reconhecido pela guarnição pelo envolvimento em outras ocorrências.

Conforme a perícia, o homem foi alvejado por 100 golpes de facadas em todo o corpo. No momento em que foi encontrado, o corpo já apresentava rigidez cadavérica.

Imagens de câmeras de segurança mostram o homem caminhando no local por volta das 3h20, enquanto carregava um saco não identificado. Nas redondezas, foi visto um carro branco, modelo Fiat Uno, mas não foi possível precisar se os ocupantes tinham relação com o homicídio.

O corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal, onde as investigações seguem com a Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. Ainda não se sabe a motivação para o crime.

