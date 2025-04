Mineiro desaparece durante viagem de férias a Balneário Camboriú

Um empresário mineiro, de 39 anos, está desaparecido há quatro dias no litoral catarinense. Bernardo da Silva Chagas foi visto pela última vez na manhã da última segunda-feira (7/4) em Balneário Camboriú, para onde havia viajado com a irmã, o cunhado e o sobrinho. Eles estavam na cidade desde a terça-feira anterior (1º/4) aproveitando as férias.

De acordo com informações dos familiares, Bernardo foi visto pela última vez saindo do hotel em que estava hospedado. A situação causou estranheza entre os parentes, já que o homem não costumava andar sozinho pela cidade e deixou o celular e os documentos para trás.

Diante do desaparecimento, a polícia local foi acionada na última terça-feira (8/4). Bernardo, que mora em Belo Horizonte, teria sido visto por testemunhas, aparentemente transtornado, caminhando em direção à praia. Ele teria pulado no mar duas vezes e socorrido por bombeiros, mas deixado de lado logo em seguida e desaparecido.

Também há relatos de que o empresário teria entrado em uma mata. A polícia, que foi acionada na terça-feira (8/4) pelos familiares de Bernardo, teria feito buscas nesse local, mas ainda não conseguiu localizá-lo. Ele já foi incluído na listas de desaparecidos de Santa Catarina.

De acordo com Rayane Carolina Oliveira, que trabalha com Bernardo em uma madeireira, ele é uma pessoa tranquila e nunca deu indícios de ter depressão. Ainda segundo a colega, o homem mora sozinho, não tem filhos e sempre se manteve em contato com a família.

Pessoas que tenham informações sobre o paradeiro de Bernardo devem entrar em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina pelos telefones (48) 98844-0011 (WhatsApp), (48) 3665-5595, 181 (Disque Denúncia) ou ainda pelo email desaparecidos@pc.sc.gov.br.