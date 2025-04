Programação infantil de Páscoa movimenta Belo Horizonte

Nesta Páscoa, shoppings e outros espaços em Belo Horizonte prepararam uma programação especial voltada para o público infantil. De oficinas a espetáculos teatrais, passando por caça aos ovos e encontros com coelhos, há opções variadas para diferentes idades. Confira 11 atrações:





Páscoa da Favelinha

O Centro Cultural Lá da Favelinha realiza, no dia 18 de abril (sexta-feira), uma programação especial para as crianças do Aglomerado da Serra. As atividades acontecem ao longo do dia, na rua em frente ao espaço cultural.





Estão previstas oficinas, brincadeiras, distribuição de chocolates e brinquedos como pula-pula e futebol de sabão. A organização está arrecadando doações de ovos de Páscoa, doces, materiais de recreação e brinquedos. Interessados também podem se voluntariar como monitores nas oficinas de pintura facial e palhaçaria.





As doações podem ser feitas em dinheiro, produtos ou serviços. As contribuições financeiras são aceitas via Pix (CNPJ: 34.863.832/0001-53), pela plataforma Evoé ou pelo Instagram oficial do projeto.

Endereço: Rua Dr. Argemiro Rezende Costa, 191, Bairro São Lucas





Na Pracinha – Teatro Criando Asas

A produtora cultural Na Pracinha oferece uma curadoria com eventos, intervenções e projetos voltados ao público infantil. Nesta sexta, (11/4), às 20h e no dia 12, às 17h, a agenda é o Teatro Criando Asas, no Cine Horto, Bairro Concórdia.

Apenas nesta sexta, o espetáculo conta com intérprete de Libras. O valor do ingresso é R$ 20 a inteira e pode ser adquirido no link.

Endereço: Rua Pitangui, 3613, Bairro Horto.





Vivência – Tintas Naturais para Bebês

Sábado (11), de 15h30 às 16h30, a curadoria reservou também uma “vivência sensorial” para bebês. A indicação etária é dos seis aos 24 meses, que deverão ser acompanhados por apenas um adulto. A experiência vai acontecer na loja de brinquedos Traquitana, no Bairro São Pedro.

Os pequenos irão brincar com tintas naturais, feitas a base de vegetais, legumes e frutas. As vagas são limitadas. Os ingressos podem ser adquiridos através do número (31) 98338 0066 (Traquitana) ou pelo Sympla e custam R$ 80.





Endereço: Rua Raul Pompéia, 82, Ba irroSão Pedro

Show – Tubarão Martelo e os Habitantes do Mar

No Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, os pequenos poderão se divertir no show “Tubarão Martelo e os Habitantes do Mar”. O espetáculo acontece no dia 13/4, às 17h.

Os ingressos custam a partir dos R$ 25 e podem ser garantidos através do link. O evento é indicado para crianças a partir de um ano.



A programação completa com eventos incluídos na curadoria da produtora Na Pracinha podem ser acessados no link.

Endereço: Av. Afonso Pena, 1537, Bairro Centro





Páscoa Monka

No sábado (19/4), das 11h às 17h30, a Cervejaria Monka (Bairro Olhos D’Água) promove oficinas temáticas, apresentação do grupo Pé de Sonho e encontro com o Coelho da Páscoa.





Crianças até 11 anos pagam R$ 79, R$ 39 para a partir dos 12 anos. Link: https://www.sympla.com.br/evento/pascoa-monka-com-o-grupo-pe-de-sonho/2895737

Endereço: Rua Nossa Sra. de Lourdes, 111, Bairro Olhos D'Água





Nostra Páscoa – O Italiano Restaurante

O restaurante O Italiano (Olhos D’Água) oferece programação com espetáculo infantil, oficinas, personagens temáticos e decoração especial. O combo infantil (R$ 95) inclui refeição, coelhinho de chocolate para decorar e material para colorir. Ingressos:







Crianças de até 12 anos pagam R$ 45 e adultos, R$ 75. Crianças de até dois anos não pagam. Mais informações estão disponíveis no Instagram.

Endereço: Rua São Vicente, 155, Bairro Olhos D'Água

Via Shopping

Neste sábado (12/4), o ViaShopping Barreiro realiza uma programação especial de Páscoa voltada para o público infantil. A partir das 15h, na praça central, acontece a atividade “Aventura de Páscoa no Via”, que propõe um circuito interativo pelo shopping.

Durante a ação, as crianças recebem uma cartela e um mapa com pontos de parada. Ao longo do percurso, deverão coletar adesivos para completar a cartela. No fim, quem finalizar o desafio poderá trocar o material por um kit de Páscoa, entregue por um personagem vestido de coelho.

A programação também inclui contação de histórias sobre o significado da data, pintura facial, distribuição de orelhinhas de coelho e espaço para fotos com o personagem.

A participação é gratuita e limitada a 300 crianças. Os ingressos estão disponíveis na rede social do shopping.

Endereço: Av. Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro





BH Shopping

De 11 a 21 de abril, o Ateliê Gourmet do shopping promove oficinas em que crianças de 4 a 12 anos poderão montar seus próprios ovos de Páscoa, com recheios variados.





O Coelho da Páscoa também marcará presença para fotos com os participantes.

Endereço: Rodovia BR-356, 3049, Bairro Belvedere





DiamondMall

A Vila de Páscoa do DiamondMall reúne brinquedos como escorregador, tobogã, brinquedo giratório e trenzinho, gratuitos para crianças de até um metro de altura, até 21 de abril.





Além disso, entre os dias 12 e 20 de abril, acontecem oficinas do evento Petit Paris, com atividades como confecção de crepes, pintura e produção de perfumes com essência de chocolate.

Endereço: Av. Olegário Maciel, 1600, Bairro Santo Agostinho





Pátio Savassi

De 10 a 15 de abril, clientes que gastarem acima de R$ 700 e cadastrarem os cupons no app Multi poderão resgatar ovos da Kopenhagen.





Nos dias 12 e 19/4, a Coelha Cacau estará no shopping para fotos com as crianças e distribuição de desenhos para colorir. A participação é gratuita, mediante resgate pelo app.

Endereço: Av. do Contorno, 6061, Bairro São Pedro





Shopping Del Rey

A programação começa no sábado (12), às 16h, com uma Parada Musical e sessão de fotos com o Coelho da Páscoa. No show de úsicaa, personagens lúdicos do tema, acompanhados de dois animadores, promoverão um cortejo pelo shopping, cantando músicas temáticas. Eles vão interagir com o público e criar uma atmosfera de magia, diversão e celebração.





No domingo (13), haverá contação de histórias com personagens inspirados no desenho Chocolix, às 15h, e nova visita do Coelhinho às 16h.





De 12 a 20 de abril, oficinas gratuitas de pintura em gesso e confecção de orelhinhas fazem parte do Clubinho Del Rey.

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3001, Pampulha





Minas Shopping

No sábado (12/4), das 12h às 18h, o mascote Pãozim estará na praça de alimentação para tirar fotos e distribuir doces.





Já no dia 19, acontece uma Caça aos Ovos com 350 unidades escondidas. A atividade é gratuita e voltada para crianças de até 10 anos, com inscrições via app Meu Minas. Haverá turmas específicas para crianças com TEA, com acompanhamento de monitores.

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000, Bairro União

