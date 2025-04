Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do ‘Boa noite, Cinderela’ em BH

Uma mulher de 30 anos foi presa preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Belo Horizonte, suspeita de envolvimento em furto, nessa quinta-feira (10/4). De acordo com a PCMG, as investigações apontam que, para cometer o crime, a suspeita teria aplicado o golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”.

A vítima, um homem de 57 anos, denunciou o caso para a polícia em novembro do ano passado. Na ocasião, ele afirmou ter sido dopado pela mulher e ficado desacordado por pelo menos dois dias. O prejuízo da vítima foi estimado em R$ 30 mil.

Durante a ação da equipe da 4ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste, o celular da suspeita foi apreendido e será analisado.





Crime e histórico

Conforme apurado pela PCMG, a suspeita teria abordado o homem na área central de BH e o convenceu a irem para um motel. No local, os dois teriam pedido bebidas e, no momento do pagamento, a mulher conseguiu ver o homem digitando a senha.

Em um momento de distração, a suspeita misturou uma substância na bebida dele, fazendo com que ficasse inconsciente. Com o homem dopado, a suspeita pegou os cartões - fez transferências e saques - e furtou os demais pertences dele.

De acordo com a PCMG, com base em análise de imagens de câmeras de segurança do motel, é possível perceber a vítima com seu estado de consciência alterado.

Diante do apurado, a polícia pediu a prisão preventiva da suspeita, deferida pela Justiça e cumprida ontem, no Centro da capital.

A mulher, que já possui registros de ocorrências por atuação na mesma prática criminosa, foi encaminhada para o sistema prisional. As investigações continuam.