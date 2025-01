Presa integrante de quadrilha que aplicava golpe do ‘Boa Noite Cinderela’

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (24) Pamela Hadija Ramos, de 22 anos, suspeita de integrar uma quadrilha especializada no golpe “Boa Noite Cinderela”. A prisão aconteceu na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.



Segundo a polícia, Pamela e a líder do grupo, Larissa Medeiros da Silva, atraíam vítimas em bares da Zona Sul. Em um dos casos, ocorrido na madrugada de 11 de maio do ano passado, a dupla conheceu um homem em um bar de Ipanema e o convenceu a levá-las para seu apartamento em Copacabana.

No local, Pamela acompanhou a vítima até o banheiro, enquanto Larissa ficou na sala. Quando o homem retornou, consumiu uma bebida adulterada e perdeu a consciência. Ao despertar, encontrou o apartamento revirado. As criminosas roubaram celulares, notebooks, fones de ouvido, um relógio, dinheiro e cartões bancários, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 40 mil.



Segundo as investigações, Larissa ostentava uma vida de luxo nas redes sociais e já foi identificada em outros dois crimes com o mesmo modus operandi. Um deles ocorreu em Vila Isabel, e outro, em Copacabana, que teve como vítimas dois turistas da Arábia Saudita.



Larissa foi presa em setembro do ano passado pela mesma equipe da 12ª DP. Ela está detida em uma unidade da SEAP e cumpre pena de quase três anos de reclusão.

Pamela foi presa preventivamente e responderá por roubo qualificado. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros integrantes da quadrilha.



A operação conduzida pela 12ª DP (Copacabana), sob a coordenação do delegado Ângelo Lages