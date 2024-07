Um idoso, de 60 anos, teve o celular roubado e empréstimos indevidos feitos em seu nome depois que uma prostituta supostamente aplicou o golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”. O caso aconteceu em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, no último sábado (13/7).





Segundo a Polícia Militar (PMMG), a vítima havia fechado um programa com a prostituta em um bar da Rua Sabará, no Centro da cidade.

O idoso relata ter ido a um hotel com a mulher e que ela teria insistido para que ele bebesse cerveja. Depois da recusa dele, que disse já estar embriagado depois de passar a tarde bebendo no bar, a prostituta, então, teria forçado o homem a ingerir.





O idoso conta ter perdido a consciência, só tendo acordado horas depois em um quarto, onde havia três homens mandando que ele saísse pois o estabelecimento havia fechado. Ele saiu do hotel e voltou para a casa de mototáxi, já que não havia encontrado seu carro.





O automóvel havia sido retirado dali por sua filha, que pediu ajuda à polícia, por não ter tido contato com o pai desde a noite anterior. Como não encontraram o idoso na rua e as pessoas que trabalham em comércios próximos negaram tê-lo visto, a mulher pegou a chave reserva e levou o carro para casa.





Ainda segundo o boletim de ocorrências, ela relatou ter recebido uma notificação no celular de uma movimentação negada em uma conta bancária do pai no valor de R$ 108 mil. E conseguiu descobrir a última localização do telefone, em uma rua do Bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano, mas o aparelho já havia sido desligado.

Antes do acesso aos aplicativo do banco ter sido bloqueado, quem esteve sob a posse do celular conseguiu fazer movimentações de menor valor. Em outro aplicativo, foi feito um empréstimo em nome do idoso.

Leia também: Mulher é presa ao manter quartos para prostituição em interior de bar





Também foi relatado que um médico da família visitou o idoso na segunda-feira (15/7) e constatou que ele aparentava “estar sob efeito de alguma substância entorpecente”. O caso foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado para a Civil.