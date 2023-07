Boa noite, Cinderela: influenciadora é presa por dopar e roubar homem

438

A influenciadora digital Vitória Guarizo Demito, 25, e um cúmplice foram presos na terça-feira (25) sob suspeita de torturar e roubar um homem durante um encontro, em 18 de maio, em São Paulo.



Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ela e o rapaz – identificado como Gabriel Duarte de Meneses, 28 – são suspeitos de integrar uma quadrilha que atrai vítimas com anúncios de serviço de acompanhante para roubá-las.





Policiais do 27º DP deflagraram a "Operação Vitória", na Vila Andrade, zona sul da capital, para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão preventiva.



A assessoria da influenciadora afirmou que, até o momento, a prisão da cliente é temporária por 15 dias e que Vitória está colaborando com as investigações, esclarecendo os fatos, confiante de que provará sua inocência. Não foi informado se Gabriel apresentou defesa.

Nas redes sociais, Vitória é conhecida por publicar conteúdos de estilo de vida e moda. Ela tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram. A investigação apontou que ela e Gabriel, presos na operação, obrigaram um homem a ingerir substâncias psicotrópicas e usaram métodos de tortura para fazê-lo transferir cerca de R$ 40 mil.

O encontro entre a influenciadora e a vítima foi marcado no apartamento de Vitória, em Moema, zona sul de São Paulo, ainda segundo a polícia. No imóvel onde eles estavam, os agentes apreenderam celulares, computadores, drogas, diversos medicamentos usados para sedar as vítimas e um carro modelo Jaguar.



Os indiciados foram encaminhados ao 27° DP, onde a prisão foi formalizada. De acordo com o TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), eles passarão por audiência de custódia nesta quarta, no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães. O caso segue em segredo de Justiça.