Homem que executou vendedor de bala com 14 golpes de faca é preso

438

Imagens mostram Richard sendo perseguido por um homem que segurava a arma do crime (foto: PCGO/Divulgação)















Imagens divulgadas pela Polícia mostram o momento do assassinato. No vídeo, Richard aparece passando por um rua, quando o criminoso surge atrás dele segurando uma faca. Uma perseguição começa, até que o jovem é acertado.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu o assassino do vendedor de balas Richard Nogueira de Sousa, morto com 14 golpes de faca. A prisão do criminoso, que não teve a identidade divulgada, ocorreu no domingo (23/7), por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH).