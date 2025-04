Suspeito de ter matado a companheira com facada no pescoço é preso

Um homem, de 27 anos, suspeito de matar a companheira na madrugada do último sábado (5/4), foi preso pela Polícia Civil nessa quinta-feira (10/4), em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, no dia do crime, a irmã da vítima foi até a residência da jovem, no Bairro Santo Antônio da Barra, e encontrou o corpo com uma faca cravada no pescoço, assim que entrou no imóvel.

O homem foi apontado como principal suspeito pois eram fortes os indícios de crime. Além disso, testemunhas contaram que ele tinha sido visto nas imediações da residência, no sábado. Desde então, ele estava desaparecido.

A partir das primeiras investigações, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça. O mandado de prisão foi cumprido por policiais da Delegacia de Pedro Leopoldo.

