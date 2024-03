Semana Santa em Salta, na Argentina: uma experiência turística inesquecível (Catedral de Salta, na Argentina (Foto: divulgação))

Que tal passar a Semana Santa na Argentina? Tendo como pano de fundo montanhas imponentes, vales férteis e um rico patrimônio cultural, Salta oferece uma experiência única que combina tradição, folclore, gastronomia regional e hospitalidade cativante. Salta está dividida em sete regiões turísticas com diferenças paisagísticas e cada uma com as suas particularidades, que a tornam um destino com múltiplas possibilidades onde, por exemplo, as suas raízes e circuitos religiosos são numerosos e variados. A arquitetura colonial das suas igrejas é um testemunho vivo da rica história e patrimônio desta região. A cidade de Salta possui um circuito de igrejas tendo como maiores expoentes a Catedral Basílica e a Igreja de São Francisco, separadas apenas por alguns metros e que são testemunhos de uma rica tradição ligada às festas religiosas mais importantes do país.

Da tradicional Sexta-feira Santa com sua Via Sacra ao Domingo de Páscoa, os visitantes têm a oportunidade de mergulhar nos costumes arraigados da região, enquanto exploram as encantadoras cidades coloniais de Salta e participam de suas celebrações religiosas. Estas igrejas, construídas durante os séculos XVII e XVIII, refletem a influência de diferentes estilos arquitetônicos, do barroco ao neoclassicismo, criando um conjunto arquitetônico único e cativante. Uma das experiências mais emblemáticas da Semana Santa em Salta é a peregrinação ao Cerro San Bernardo. Desde cedo milhares de fiéis e turistas juntam-se numa caminhada ascendente até o topo do monte, onde os aguardam um cruzeiro monumental e uma vista panorâmica sobre a cidade.

LEIA TAMBÉM: St. Patrick’s Day em Belo Horizonte: 4 festas para os cervejeiros de plantão

Religiosidade, gastronomia e tradição durante a Semana Santa na Argentina

A Semana Santa também é um momento para deliciar-se com os sabores autênticos da culinária saltenha. Pratos tradicionais como locro, empanadas, humitas e tamales são os protagonistas, muitos dos quais estão sob a égide do programa provincial KM0 com certificação Slow Food, utilizando produtos locais e de identidade. E não pode deixar de acompanhar estas iguarias com um excelente vinho de altitude.

Gastronomia saltenha (Foto: divulgação)

Além das celebrações religiosas, os visitantes podem desfrutar de uma variedade de outros eventos e atividades. Salta é reconhecida por sua rica tradição folclórica e, durante a Semana Santa, são organizados inúmeros espetáculos em suas praças e teatros. Estas apresentações oferecem aos turistas a oportunidade de vivenciar a música e a dança tradicional da região num ambiente festivo e animado. Uma parada obrigatória é frequentar os diferentes “pañas folclóricas” da província e juntar-se aos cantores locais para reviver uma rica experiência histórica na música.

Artesanato, vinho e natureza em Salta

Durante a Semana Santa são organizadas feiras de artesanato, onde os visitantes podem encontrar uma grande variedade de produtos como tecidos, cerâmicas e instrumentos musicais, entre outros. Estas feiras são o local perfeito para comprar lembranças e souvenirs únicos que representam a cultura e a arte local. Salta também oferece uma grande variedade de roteiros turísticos que permitem aos visitantes explorarem as belezas naturais e culturais da região. Desde a famosa Rota do Vinho dos Vales Calchaquíes, a mítica rota provincial 33 que acompanha a transição do Vale de Lerma até a zona mais alta dos Vales Calchaquíes, bem como a pitoresca Rota Yungas, desde perto da cidade de Salta até o norte da Selva da Montanha e, claro, a enigmática rota do Trem para as Nuvens.

Vinhedos de altitude na região de Salta são uma das marcas da província (Foto: divulgação)

LEIA TAMBÉM: Monte Verde prepara Páscoa temática

E para os amantes da natureza e da aventura, Salta oferece uma ampla gama de atividades esportivas, como trekking, rafting, mountain bike e muito mais. As empresas de turismo organizam excursões e expedições especiais que permitem aos visitantes descobrirem a deslumbrante beleza natural da região enquanto desfrutam de emocionantes atividades ao ar livre. Cada região tem algo único a oferecer, o que faz de Salta uma opção muito atrativa para passar esta Semana Santa.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo