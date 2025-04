Confira como funcionarão as UAIs nos feriados da Semana Santa e Tiradentes

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), terão os horários de funcionamento alterados em função dos feriados da Semana Santa e Tiradentes. Trinta e uma delas ficarão fechadas no dia 17, considerado ponto facultativo no estado, além do dia 18, feriado da Sexta-Feira da Paixão, e 21 de abril, Dia de Tiradentes.

A UAI Aeroporto, em Confins, única unidade que funciona aos sábados, também ficará fechada no dia 19/4. O funcionamento em todos os endereços serão retomados na terça-feira, 22/4.

Nesse período de recesso, é válido lembrar que alguns dos serviços realizados presencialmente nas unidades também estão disponíveis, gratuitamente, em formato digital, nos aplicativos MG App Cidadão e Portal MG. Nos canais oficiais do Governo de Minas, também é possível agendar previamente os atendimentos nas UAIs.

Veja abaixo como será o funcionamento das unidades:

UAIs com funcionamento normal na quinta-feira (17/4 - ponto facultativo):

Aeroporto de Confins



Barreiro (BH)



Betim (RMBH)



Contagem (RMBH)



Curvelo



Diamantina



Governador Valadares



Ipatinga



Juiz de Fora 1



Juiz de Fora 2



Montes Claros



Poços de Caldas



Pouso Alegre



Praça Sete (BH)



São João del-Rei



São Sebastião do Paraíso



Sete Lagoas



Teófilo Otoni



Uberaba



Uberlândia



Varginha



Venda Nova (BH)

UAIs que não terão funcionamento nos dias 17, 18 e 21/4 :