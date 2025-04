Procissão do Fogaréu ilumina os céus de Ouro Preto

O recente desmoronamento de parte do teto da Igreja da Ordem Primeira de São Francisco, conhecida como "igreja de ouro", chamou atenção para esse termo que se refere à riqueza do interior do templo Divulgação Defesa Civil

Fundada em 1723, a Igreja de São Francisco, em Salvador, é famosa por seu interior todo revestido de ouro, com talha barroca impressionante e afrescos coloridos. Não apenas uma preciosidade cultural e histórica, mas também turística. Na hora do acidente, várias pessoas visitavam a igreja. Uma morreu. BrunoEspindola84 wikimedia commons

O Brasil possui igrejas históricas ricas em ouro, especialmente nas cidades coloniais. Esse ouro veio do ciclo do ouro nos séculos XVII e XVIII, sendo usado para adornar altares, capelas e imagens sacras. Essas igrejas são símbolos do barroco e rococó brasileiro, misturando fé e arte. Reprodução TV Bahia

O ouro pode ser encontrado em diversos elementos dessas igrejas. Ele reveste talhas em madeira, como os altares ornamentados e púlpitos esculpidos. Também está presente em esculturas sacras, molduras, cúpulas e até mesmo em detalhes de pinturas e azulejos. Sailko wikimedia commons

Cidades como Ouro Preto, Mariana, Congonhas e São João del-Rei, em Minas Gerais, possuem igrejas com ouro. Salvador, no estado da Bahia, também abriga templos históricos com ricas ornamentações douradas. Paul R. Burley - wikimedia commons

Outras cidades com esse tipo de riqueza no interior de igrejas são Recife, Belém, São Paulo e Rio de Janeiro. Veja algumas igrejas emblemáticas, além do templo soteropolitano de São Francisco. Ana Claudia Shcad wikimedia commons

Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto, 1766) â?? Projetada por Aleijadinho, tem altar e teto pintados com detalhes dourados e imagens sacras valiosas. tetraktys ( wikimedia commons

Basílica de Nossa Senhora do Pilar (Ouro Preto, 1733) – Considerada uma das igrejas mais ricas do Brasil, possui cerca de 400 quilos de ouro e prata em sua decoração. Ricardo André Frantz - wikimedia commons

Igreja de São Francisco de Assis (São João del-Rei, 1774) – Com talha rococó dourada, tem um interior elegante e um imponente altar-mor em ouro. Alexandre Machado wikimedia commons

Santuário do Bom Jesus de Matosinhos (Congonhas, 1773) – Conhecido pelas esculturas dos profetas de Aleijadinho e por sua capela ricamente adornada com ouro. autor desconhecido wikimedia commons

Catedral Basílica de Salvador (1672) – Possui altares barrocos dourados e uma capela-mor luxuosa, sendo um dos templos mais importantes da Bahia. Elói Corrêa/SECOM wikimedia commons

Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Recife, 1767) – Destaque para os painéis dourados e o altar-mor com talha barroca exuberante Wilfredor - wikimedia commons

Igreja de Santo Alexandre (Belém, 1719) – Antiga catedral, tem um altar ricamente decorado em ouro e detalhes artísticos coloniais impressionantes. Prburley wikimedia commons

Mosteiro de São Bento (Rio de Janeiro, 1671) – Um dos interiores mais luxuosos do Brasil, com madeira entalhada e recoberta em ouro. Arine Gaspar Filho - O wikimedia commons

Mosteiro de São Bento (São Paulo, 1650) – Seu altar-mor tem talha dourada belíssima e abriga um importante órgão de tubos histórico. Patrimônio Belga no Brasil / wikimedia commons

Essas igrejas possuem grande importância cultural, pois representam o auge da arte barroca no Brasil. Elas são patrimônio nacional e preservam tradições religiosas e artísticas. Sua riqueza decorativa reflete a influência europeia na arquitetura colonial. Paul R. Burley - wikimedia commons

Historicamente, essas igrejas simbolizam o período do ouro no Brasil e a força da Igreja Católica na colonização. Elas foram centros de poder e ajudaram a moldar a sociedade da época. Muitas estão ligadas a importantes figuras da história brasileira. Eugenio Hansen, OFS - wikimedia commons

Turisticamente, são grandes atrativos para visitantes do Brasil e do mundo. Suas obras de arte, pinturas, esculturas e talhas douradas encantam estudiosos e curiosos. Muitas dessas igrejas fazem parte de roteiros culturais e religiosos renomados. Patricia Figueira - wikimedia commons

Vale ressaltar que, apesar de atrair a atenção de ladrões, o ouro presente nas igrejas históricas do Brasil, na prática, não vale dinheiro porque faz parte do patrimônio cultural e religioso. Ele não pode ser retirado ou vendido, pois está incorporado a altares, talhas e esculturas que possuem valor artístico e histórico inestimável. Paul R. Burley - wikimedia commons

Remover esse ouro significaria destruir as obras e descaracterizar a arquitetura barroca. Além disso, essas igrejas são protegidas por leis de preservação do patrimônio, como as do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Qualquer tentativa de comercializar esse ouro seria considerada crime contra o patrimônio histórico. Sailko - wikimedia commons