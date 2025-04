Fiéis participam em Sabará, na Grande BH, da abertura do Santo Sepulcro

Mais de 200 anos de devoção, cultura e história mergulham Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nos ritos, cerimônias, missas solenes e procissões que recordam a Paixão de Cristo. Na tarde desta quinta-feira (17), moradores e visitantes participaram, na Igreja São Francisco, no Centro Histórico, da abertura do Santo Sepulcro.

Nascido da devoção popular, o ritual remonta ao século 19 e é considerado único no país, pois retrata a morte de Jesus na quinta-feira – na véspera, portanto, da sexta-feira da Paixão, quando os católicos relembram a crucificação e acompanham a Procissão do Enterro.

"A abertura do Santo Sepulcro faz parte da devoção popular, a exemplo de outras celebrações existentes na Semana Santa. Não segue uma ordem cronológica nem integra a liturgia oficial da Igreja", explicou o padre Wellington Eládio de Faria, titular da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, à qual está vinculada a Igreja São Francisco.

O pároco fez a abertura da cerimônia, retirando a cortina que fechava o sepulcro com a imagem de Jesus. Depois, incensou o Senhor Morto, rezou o Pai Nosso e a Ave Maria, e liberou a visitação, ao som dos motetos (músicas ouvidas apenas nessa época), seguido pelo som da matraca.

Uma grande fila se formou no centro da nave. Professor de geografia, o catarinense Cícero Alves veio de Balneário Camboriú para agradecer a Deus pelas graças alcançadas. "Minas tem muita cultura e religiosidade. Como sou professor de geografia, quero falar com meus alunos sobre tudo o que vi aqui." Muito emocionada, Maria da Piedade dos Santos, de 86 anos, acompanhada da filha, Maria de Fátima dos Santos, estava comovida. "Estive muito mal de saúde, após uma queda. Estou muito feliz e agradecida", disse a senhora, com os olhos cheios de lágrimas.

Perto dali, o casal Alexandre Müller e Eni de Melo destacou que o ritual significa "renovação", enquanto a aposentada Matilde Aparecida Ramos ressaltou que as tradições e religiosidade em Sabará são muito fortes.

O casal Carlos Henrique da Silva Caliaro e Dirlene de Fátima França Caliaro levou o neto Yure, de dois anos, e disse que a cerimônia fortalece a fé católica. Primeira da longa fila, Eroirdes de Paula, moradora de Roça Grande, foi com o marido, Antônio Basílio, e disse que reza a Deus pelos três filhos e quatro netos. "Venho aqui todos os anos, desde criança."

ORIGENS

O pesquisador da história de Sabará, José Bouzas, residente no Centro Histórico, contou que a abertura começou no século 19. "Há muitas versões para esse fato, mas nada de concreto. O certo é que nasceu da devoção popular em Sabará."



Uma das explicações para o fato tão inusitado, conforme a tradição oral, é que, nos tempos coloniais, a vila tinha muitos escravos. Diz a história que eles trabalhavam na Sexta-feira Santa para tirar leite e, portanto, preferiam iniciar a vigília e fazer a abertura do sepulcro na véspera.



TROCA DE MOEDAS

Um costume se mantém em Sabará na quinta-feira: a troca de moedas. Num prato, aos pés do esquife do Senhor Morto, o fiel deixa uma pratinha e pega outra de menor valor.

Logo depois do ritual do Santo Sepulcro, teve início a vigília, que irá até a encenação (18h) da Paixão de Cristo e da procissão, hoje, Sexta-feira da Paixão. No altar, ficam 12 homens, seis de cada lado, com coletes roxos, que se revezam de hora em hora.

PROGRAMAÇÃO DA SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO (18)



Belo Horizonte





Às 9h – Via-sacra nas ruas próximas à Catedral Cristo Rei



15h – Ação litúrgica

19h - Encenação da Paixão de Cristo, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul. Vai começar na frente da sede do Iepha-MG (Prédio Verde).





Serra da Piedade, em Caeté





Às 7h – Oração da via-sacra, com subida penitencial ao topo da Serra da Piedade (da portaria à porta da ermida)



Às 15h - Solene rito litúrgico da Paixão do Senhor, na ermida



Às 19h – Oração da via-sacra, na Igreja das Romarias, sermão do descendimento da cruz e procissão com o Senhor Morto rumo à ermida.





Sabará



Às 19h – Encenação da Paixão de Cristo na Escadaria da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

- Santa Luzia (RMBH)



19h30 – Apresentação dos figurados bíblicos, Sermão do Descendimento da Cruz, Canto da Verônica e Procissão do Enterro.



Congonhas



Às 18h30, haverá a Encenação da Paixão de Cristo, seguida do Sermão do Descendimento da Cruz e da Procissão do Senhor Morto.





Mariana



19h30 – Sermão do Descendimento, pelo arcebispo emérito de Diamantina, dom João Bosco Oliver de Oliveira. Em seguida, Procissão do Enterro.

Veja fotos da celebração