As ruas de Ouro Preto, na Região Central de Minas, estarão cobertas, neste domingo (31/3), pelos tapetes devocionais para a passagem da Procissão da Ressurreição conduzindo o Santíssimo Sacramento. Da Basílica Nossa Senhora do Pilar ao Santuário Nossa Senhora da Conceição, cada palmo do piso de pedra estará colorido em vários tons pelas figuras de anjos, cálices, hóstia, pombas e demais motivos referentes à Páscoa.

No preparo dos tapetes devocionais, moradores, às vezes com ajuda de visitantes, passam a madrugada na tarefa ou acordam bem cedo para deixar as ruas cobertas pela arte e a fé. Na tarde deste sábado (30), a Prefeitura de Ouro Preto, via Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, vai disponibilizar aos responsáveis pelos tapetes o total de 3,5 mil sacos de serragem tingida, casca de arroz e cal.

“Recebemos doações de madeireiras, inclusive do polo moveleiro de Ubá, na Zona da Mata. Para tingir a serragem, gastamos 50 quilos de anilina de cada cor. No sábado, os sacos com o material estarão em vários pontos do trajeto Basílica do Pilar-Santuário Nossa Senhora da Conceição. Então, é só o pessoal usar”, diz o secretário Municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Flávio Malta.

Cores vivas

No galpão da Prefeitura de Ouro Preto, no Bairro Água Limpa, funcionários municipais prepararam o material, especialmente o tingimento da serragem, a ser usado nos tapetes. “Temos nas cores azul, vermelho, amarelo, preto, rosa, natural, roxo e verde”, conta Agnaldo Valerino Paixa, ao lado dos colegas Wanderlei Mapa e Claudiney da Silva Pereira. Cada saco com o material pesa em torno de 40 quilos. “A serragem sem cor nós chamamos de ‘cabelo de anjo’”, diz Wanderlei.

Os tapetes da Procissão da Ressurreição, em Ouro Preto, são um dos destaques do Domingo de Páscoa, que tem extensa programação. Às 7h, haverá a missa festiva na Basílica Nossa Senhora do Pilar, seguindo-se o cortejo até ao Santuário Nossa Senhora da Conceição. À chegada ao templo barroco, no Bairro Antônio Dias, ocorrerá a bênção solene do Santíssimo Sacramento. À noite (19h), tem missa no Santuário Nossa Senhora da Conceição, coroação de Nossa Senhora das Dores em seu Triunfo e canto do “Te Deum”.

Neste Sábado Santo, nas cidades mineiras, os católicos participam da vigília pascal, havendo em algumas a Bênção do Fogo Novo, com procissão.

Exposições

Quem estiver em Ouro Preto neste final de semana poderá ver duas exposições que retratam a devoção mineira. No Museu Casa dos Contos (Rua São José, 12, no Centro Histórico), está a mostra “Olhares modernos – Festa e fotografia em Ouro Preto”, promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços e Museu Casa dos Contos. Ficará aberta até 19 de março, de terça a sábado, das 10h às 16h, e domingos e feriados das 10h às 14h.

A exposição reúne imagens pouco conhecidas da celebração da Semana Santa em Ouro Preto sob o olhar de fotógrafos brasileiros e estrangeiros, entre eles Luiz Fontana, Jean Manzon, Alice Brill, Marcel Gautherot, Walter Firmo e Otto Stupakoff.

Já no Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes, no Centro Histórico, moradores e visitantes podem ver a exposição “Deus lhe pague – Esmoleiros do barroco brasileiro”, promovida pelo Ministério da Cultura, Instituto Cultural Vale e Instituto Cultural Flávio Gutierrez. A mostra destaca a beleza e a história de 35 objetos de esmoler, tanto de Minas como provenientes de Mato Grosso, Goiás e Bahia, selecionados pela colecionada Angela Gutierrez. Aberta ao público (das 10h às 17h), com entrada franca, até 14 de abril.

Programação da Semana Santa em Minas

Em Ouro Preto, na Região Central

Às 7h – Missa festiva na Basílica Nossa Senhora do Pilar, seguindo-se o cortejo até ao Santuário Nossa Senhora da Conceição. À chegada ao templo barroco, no Bairro Antônio Dias, haverá a bênção solene do Santíssimo Sacramento.

Às 19h – Missa no Santuário Nossa Senhora da Conceição, coroação de Nossa Senhora das Dores em seu Triunfo e canto do “Te Deum”.

Em Belo Horizonte (Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte)

Às 8h e 10h – Solene celebração eucarística da Ressurreição, seguindo-se a exposição do Santíssimo Sacramento, o canto do “Te Deum” e bênção solene.

Em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Às 9h, Procissão da Ressurreição saindo da Praça Melo Viana, no Centro Histórico.

Em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Às 8h – Missa da Ressurreição do Senhor, no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia e Procissão do Triunfo.

Às 19h30 – Canto do “Te Deum”, no santuário.

Em São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes