Semana Santa: veja os destinos mais procurados pelos belo-horizontinos

A combinação dos feriados da Sexta-feira da Paixão (18/4) e de Tiradentes (21/4) criou um dos raros fins de semana prolongados de quatro dias deste ano, impulsionando o turismo em todo o país. De acordo com a Buser, aplicativo de viagens rodoviárias, houve um crescimento de 60% no volume de passageiros no período, e a plataforma pode alcançar mais de 35 mil viajantes.

“BH já é uma das principais capitais do Brasil em volume de embarques pela Buser, com um público que valoriza a economia e a praticidade na hora de viajar. E neste feriadão, a cidade se confirma como um polo de conexão para quem sai ou chega de várias regiões do país,” afirma Kalil Rodrigues, líder de Planejamento e Precificação da Buser.

Top 10 destinos mais reservados na Buser, partindo de BH, nos dias 17 e 18 de abril

Rio de Janeiro - RJ

Cabo Frio - RJ

São Paulo - SP

Guarapari - ES

Vila Velha - ES

Vitória - ES

Montes Claros - MG

Governador Valadares - MG

Divinópolis - MG

Uberlândia - MG

Top 10 origens que mais reservaram viagens para BH, nos dias 17 e 18 de abril: