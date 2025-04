MG: mulher é presa por aplicar golpe do pix agendado no Sul de Minas

Uma mulher de 51 anos foi presa na terça-feira (15/4), em Pouso Alegre, no Sul de Minas, por aplicar o golpe do Pix em comerciantes locais. De acordo com a Policia Militar (PM), a suspeita agendava o pagamento e, ao deixar o local, cancelava a transferência.

Uma lanchonete acionou a PM, alegando que a suspeita havia feito o pagamento via Pix e mostrado o comprovante à funcionária do local. Momentos depois de deixar o estabelecimento, o pagamento foi cancelado.

A mulher foi abordada pelos militares, e em seu celular foram encontrados diversos comprovantes de transferências agendadas e canceladas, comprovando o golpe. Outros comerciantes relataram à polícia que passaram por situações semelhantes.

A autora foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil.