Dia de Santo Antônio: confira programação em BH e Região Metropolitana

O dia de Santo Antônio é comemorado nesta sexta-feira (13). É conhecido como “santo casamenteiro” porque, segundo a tradição, ajudava moças pobres que queriam se casar.

É também um dos santos mais populares da Igreja Católica. Nesta sexta, diversas igrejas e paróquias de Belo Horizonte e Região Metropolitana vão realizar missas, procissões e homenagens ao religioso.

Confira as missas em homenagem ao santo nesta sexta (13):

Belo Horizonte

Santuário São Francisco de Assis - Pampulha

Av. Otacílio Negrão de Lima, 30.000

19h30 – Missa de Santo Antônio

Paróquia Santo Antônio - Savassi

Rua Pernambuco, 840

8h, 12h e 19h – Missas

Paróquia Santo Antônio - Lourdes

Av. do Contorno, 6.776

7h30, 12h, 15h e 19h – Missas

Paróquia Cristo Crucificado - Goiânia B

Rua Maria Conceição Bonfim, 351

19h30 – Procissão e missa

20h – Solenidade de Santo Antônio

Paróquia Imaculado Coração de Maria e Santo Antônio - Venda Nova

Rua Desembargador Onofre Mendes Júnior, 63 A – Candelária

10h – Missa com procissão motorizada

15h – Missa com unção dos enfermos

19h30 – Missa de encerramento

Paróquia Nossa Senhora do Pilar - Barroca

Rua General Andrade Neves, 480

13h e 19h – Missas

Paróquia Santo Antônio de Venda Nova

Rua da Matriz Santo Antônio, 27

7h, 9h, 12h, 15h e 19h – Missas

Paróquia São Jorge - Jardim América

Rua Corcovado, 425

17h30 – Terço

18h – Missa festiva

Paróquia Santa Clara e São Francisco

Av. Senador Levindo Coelho, 4710 – Independência

20h – Missa

Sabará

Santuário Arquidiocesano Santo Antônio de Roça Grande

Praça da Igreja, s/n – Santo Antônio (Roça Grande)

6h e 10h – Missas

12h – Missa na Ermida

15h – Missa seguida de procissão

19h30 – Missa

Lagoa Santa

Santuário Nossa Senhora da Saúde

Praça Dr. Lund, 160 – Bairro Miguel A. Salomão

18h15 – Santo terço

19h – Santa missa com bênção dos pãezinhos

Brumadinho

Santuário Nossa Senhora do Rosário

Rua Cel. Alberto Cambraia, 140 – Santa Cruz

19h30 – Missa

Ribeirão das Neves

Paróquia Nossa Senhora das Vitórias e Santo Antônio

Rua Araçuaí, 82 – Sevilha (2ª Seção)

19h30 – Missa

Betim

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Rua Josias Diniz Costa, 12 – Liberatos

19h30 – Celebração Eucarística

Vespasiano

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Rua Professora Júlia Chalita, 64 – Centro

19h – Missa

História

De acordo com a Arquidiocese de BH, Santo Antônio de Pádua nasceu no dia 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões y Taveira de Azevedo. Ainda jovem, ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Em Coimbra, estudou filosofia, teologia e foi ordenado sacerdote. Mais tarde, entrou para a Ordem Franciscana.

Seu desejo era evangelizar. Seguiu os caminhos da Itália setentrional, praticando a caridade, catequizando o povo simples, dando assistência espiritual aos enfermos, aos excluídos e organizando socialmente as comunidades. Morreu em Pádua em 13 de junho de 1231, aos 36 anos, e foi beatificado em Roma, no ano 1232, pelo Papa Gregório IX, que o canonizou em 30 de Maio de 1232, na Catedral de Espoleto.

Oração de Santo Antônio

Querido Santo Antônio, tu que és o protetor dos enamorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos. Fazei com que eu seja realista, confiante, digno e alegre. Que eu encontre um amor que me agrade, seja trabalhador, virtuoso e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que meu amor seja feliz e sem medidas. Que todos os enamorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Assim seja. Amém.

Santo Antônio, rogai por nós.