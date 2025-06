Homem desmaia ao ver noiva no altar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Gustavo Schmitz e Pâmela Berto Schmitz se casaram no último sábado (7/6), em Salete, em Santa Catarina. Ao ver a futura esposa no altar, o noivo não aguentou a emoção. Durante o sermão do pastor, o homem passou mal e caiu no chão. Ele precisou ser socorrido pelo religioso e por um dos convidados.

A cena foi registrada por um dos presentes e logo viralizou nas redes sociais. "Sofro muito com ansiedade, tomo remédio. Juntou a correria e o fato de não ter comido quase nada durante o dia. E principalmente por ver minha noiva linda do jeito que estava", disse o noivo, em entrevista ao site NSC.

Gustavo contou que não se lembra do desmaio. Mas ficou sabendo pela esposa que, segundos antes de cair, chegou a avisar à companheira que estava passando mal. No entanto, ela não deu muita atenção, porque o noivo é muito brincalhão.

Depois que o noivo se recuperou, o casamento seguiu sem problemas. Nas redes sociais, ele usou de muito bom-humor para comentar o caso. “Galera, sou o noivo, estamos ótimos, não aceitem alguém que não desmaie de amor por vocês”, escreveu.

“Apesar do susto, estamos casados e bem”, completou a noiva.