MG: homem é condenado a 31 anos de prisão por estuprar cunhada adolescente

Um homem, de 30 anos, foi condenado a 31 anos de prisão por estupro de vulnerável ocorrido em Morada Nova de Minas (MG), na região Central do estado.

Segundo a denúncia do Ministério Público, em fevereiro deste ano e em dezembro de 2024, o homem condenado abusou sexualmente da cunhada, menor de 14 anos à época dos fatos.

Ele foi condenado por estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), por duas vezes, com aumento de pena em razão do parentesco com a vítima (artigo 226, II, do Código Penal).

O homem foi preso em flagrante em fevereiro e teve a prisão convertida em preventiva.

Ele continua na prisão e deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia