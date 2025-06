Um homem de 45 anos, de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi preso em Buenos Aires, na Argentina, acusado do crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu em 5 de junho, contudo, detalhes da prisão foram divulgados apenas nesta quinta-feira (12/6). Ele foi detido após uma operação conjunta entre Polícia Militar (PMMG), Polícia Federal (PF) e Interpol, com apoio das equipes de Divinópolis e Itaúna.



O crime aconteceu em 2019 e, desde então, o acusado estava foragido da Justiça brasileira. A prisão ocorreu após troca de informações entre a 9ª Companhia PM Independente (Itaúna), a 7ª Região de Polícia Militar (Divinópolis), a Polícia Federal e a Interpol.



Segundo a 7ª RPM, a inclusão do nome do foragido na Difusão Vermelha da Interpol, aliada à indicação precisa do possível paradeiro do criminoso, foi essencial para a localização e detenção na capital argentina.

O processo de deportação do preso ainda está em andamento.

*Amanda Quintiliano especial para o EM