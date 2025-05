Estupros em série em MG: uma das vítimas fingia estar dormindo para escapar

Um homem de 48 anos foi indiciado por estupro de vulnerável contra três adolescentes na cidade de São Sebastião do Oeste (MG), no Centro-Oeste mineiro. O suspeito era casado com a avó das vítimas. Os crimes sexuais aconteceram “ao longo de anos”, segundo informado pela Polícia Civil em comunicado nesta sexta-feira (23/5).

Uma das vítimas, hoje com 18 anos, disse que chegou a fingir estar dormindo para tentar evitar os abusos. “Outra também relatou conjunções carnais ocorridas em, ao menos, três ocasiões. Interrogado, o suspeito confessou parte dos relatos”, disse a PCMG.

A investigação começou após a mãe das meninas descobrir mensagens em um aplicativo de celular que revelavam os abusos. A partir disso, a Polícia Civil ouviu as vítimas, todas “netas de consideração” do investigado.

“O inquérito foi remetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Medidas protetivas de urgência já foram deferidas pela Justiça para garantir a segurança das vítimas”, finalizou a instituição policial.

