Instrutor de tiro que matou amigo no Anel será julgado nesta sexta (13)

O instrutor de tiro Ruy Gomes da Silva, acusado de matar o amigo Cleber Augusto Esteves, de 38 anos, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte em agosto de 2023, será julgado na manhã desta sexta-feira (13/6).

Segundo a denúncia do Ministério Público, Ruy estava com Cleber, a namorada de Cleber e um outro amigo em uma churrascaria da Região Centro-Sul de BH quando uma discussão começou entre o casal de namorados. A mulher queria permanecer no estabelecimento enquanto a vítima queria ir embora.

Ruy, então, interviu na briga e passou a discutir com o amigo e os dois chegaram a trocar socos. Seguranças da churrascaria expulsaram os dois do estabelecimento. O réu deixou o restaurante e seguiu para casa. Em determinado ponto da Avenida Raja Gabaglia, Cleber parou o carro ao lado do veículo do amigo e passou a persegui-lo, dizendo que iria matá-lo.

Na altura do bairro Betânia, Região Oeste da capital, Ruy conseguiu despistar o amigo e chegou em casa. Porém, com receio que Cleber voltasse para a churrascaria e matasse o amigo que estava com eles na hora da briga, o instrutor de tiros entrou no carro novamente e seguiu em direção ao estabelecimento.

Antes de chegar no restaurante, Ruy foi alcançado por Cléber no Anel Rodoviário. A vítima emparelhou o carro com o do denunciado, que sacou uma arma pistola HS calibre 9mm, de uso restrito e fez diversos disparos contra o amigo. Cléber morreu dentro do carro na pista do Anel.

“O crime foi cometido por motivo fútil, haja vista a abissal desproporcionalidade entre o evento deflagrador – desentendimento de somenos importância – e a gravidade da ação homicida levada a termo pelo denunciado, e perpetrado com o emprego de arma de fogo de uso restrito”, narra a denúncia do MP.

Ruy foi preso pouco quatro dias depois do homicídio e teve a prisão domiciliar decretada em fevereiro de 2024. Na manhã desta sexta-feira (13/6), o instrutor de tiros passará pelo Tribunal do Júri no Fórum Lafayette, no centro de Belo Horizonte.



