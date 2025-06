Polícia prende sete pessoas por homicídio durante operação na Grande BH

A Operação Código de Sangue, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa quarta-feira (11/6), resultou na detenção de sete pessoas — seis homens e uma mulher — em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles são investigados pelo homicídio e pela ocultação do cadáver de uma mulher de 34 anos.

A vítima ficou desaparecida por cerca de uma semana, até que o corpo dela foi encontrado em uma área de mata, dentro de uma cova rasa. O local, situado no Bairro Barra do Céu, é frequentemente utilizado por usuários de drogas. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) constatou que a mulher foi assassinada com um disparo de arma de fogo.

A delegada Lorena Barros, titular da 2ª Delegacia em Nova Lima e responsável pela investigação, concluiu que o crime tem relação com o tráfico de drogas. "O homicídio foi motivado pelo fato de a vítima ter furtado drogas de traficantes locais, bem como por seu comportamento descontrolado pelo uso de entorpecentes e disfunção neurológica, o que chamava a atenção de autoridades policiais e comprometia a rotina do comércio ilícito na região", disse.

Os suspeitos foram identificados com base em imagens de câmeras de segurança e por meio de denúncias anônimas. Outros dois investigados, que já estão presos por outros crimes, também teriam participação no homicídio da mulher. Além dos sete mandados de prisão, os policiais cumpriram ainda dois mandados de busca e apreensão.